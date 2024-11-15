¡ÊºÇÍ¥½¨¾Þ¡Ë¡Ö¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¥­¥ã¥Ã¥×¡×ÂìËÜ³¤¤µ¤ó

¡¡¹áÀî¸©¤¬Î¤³¤¤Å¤¯¤ê¤Î·¼È¯³èÆ°¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë³¨Æüµ­¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î2024Ç¯ÅÙ¤ÎÆþ¾ÞºîÉÊ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇÍ¥½¨¾Þ¤Ï¡¢¹áÀîÂç³ØÉÕÂ°¹â¾¾¾®6Ç¯¤ÎÂìËÜ³¤¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡Ö¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¥­¥ã¥Ã¥×¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡Éã¿Æ¤¬Ìó50㎝¤Î¥¹¥º¥­¤òÄà¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ý¤ÎÃæ¤«¤é¤Ê¤ó¤È¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¥­¥ã¥Ã¥×¤¬¡Ä¡£¤½¤Î¤È¤­¤Î¶Ã¤­¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê³¨¤ÈÊ¸¾Ï¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡ÂìËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥­¥ì¥¤¤Êµû¤Ë¤Ï¥­¥é¥­¥é¤Î³¤¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤À¤«¤é³¤¤Î¥´¥ß½¦¤¤³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¡¢¤ªµû¤¿¤Á¤ò¾Ð´é¤Ë¤µ¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÆüµ­¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡¿³ºº°÷¤«¤é¤Ï¡Ö¥­¥ã¥Ã¥×¤¬½Ð¤Æ¤­¤¿¶Ã¤­¤¬³¨¤ÈÊ¸¾Ï¤ÎÎ¾Êý¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡×¡Ö³¤¤äµû¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢Î¤³¤¤Î¥Æー¥Þ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¤«¤¬¤ïÎ¤³¤¤Å¤¯¤ê³¨Æüµ­¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï9²óÌÜ¤Ç¡¢2024Ç¯¤Ï278ÅÀ¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¡¢¤Û¤«¤ËÍ¥½¨¾Þ5ÅÀ¡¢Æþ¾Þ20ÅÀ¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æþ¾ÞºîÉÊ¤Ê¤É¤Ï2025Ç¯2·î25Æü¤«¤é¸©Ä£¥®¥ã¥é¥êー¤ÇÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£