¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¥ï¥´¥ó¼Ö¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤à»ö¸Î¡¡±¿Å¾¼ê¤Î77ºÐÃËÀ¡Ö¥¢¥¯¥»¥ë¤È¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤ß´Ö°ã¤¨¤¿¡×¡¡ÆÊÌÚ¡¦±§ÅÔµÜ»Ô
¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ë¹âÎð¤ÎÃËÀ¡Ê77¡Ë¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¥ï¥´¥ó¼Ö¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤à»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
15Æü¸á¸å1»þ²á¤®¡¢ÆÊÌÚ¡¦±§ÅÔµÜ»Ô¤æ¤¤¤Î¼Ò¤Ë¤¢¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¡¢¥ï¥´¥ó¼Ö¤¬¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÆþ¤ê¸ýÉÕ¶á¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢¥¬¥é¥¹¤äÄÄÎóÃª¤Ê¤ÉÅ¹¤Î°ìÉô¤¬²õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢Å¹¤Ë¤Ï½¾¶È°÷4¿Í¤ÈµÒ2¿Í¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥ï¥´¥ó¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿77ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢Çã¤¤Êª¤ò½ª¤¨Ãó¼Ö¾ì¤«¤é½Ð¤è¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¥¢¥¯¥»¥ë¤È¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤ß´Ö°ã¤¨¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£