¡ÚÀ¾Éð¡Û°éÀ®2°Ì¤Îº´Æ£ÂÀÍÛ¤¬ÆþÃÄ²ñ¸«¡ÖÆ±´üÆþÃÄ¤ÎÁª¼ê¤Ë¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÎý½¬¤·¤Æ¡¢1Æü¤Ç¤âÁá¤¯»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¤ò¡×
¥×¥íÌîµå¡¦À¾Éð¤Ï15Æü¡¢°éÀ®2°Ì»ØÌ¾¤Ç¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¿ÀÆàÀîÂç³Ø¤Îº´Æ£ÂÀÍÛÁª¼ê¤È¤ÎÆþÃÄ¸ò¾Ä¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º´Æ£Áª¼ê¤Ï¿ÈÄ¹176Ñ¡¢ÂÎ½Å78Ô¡¢±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¤ÎÆâÌî¼ê¡£2002Ç¯5·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î22ºÐ¤Ç¤¹¡£
À¾Éð¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Ã´Åö¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡ÖÁö¹¶¼é¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤¿ÆâÌî¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥·¡¼¤â¤¢¤ëÁª¼ê¡×¤ÈÉ¾²Á¡£º´Æ£Áª¼ê¤Ï¡Ö¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë°ìÊâ¶á¤Å¤¤¤¿¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤¿¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Âç³Ø¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢Æ±´üÆþÃÄ¤ÎÁª¼ê¤Ë¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÎý½¬¤·¤Æ¡¢1Æü¤Ç¤âÁá¤¯»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£