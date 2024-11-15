Ãæµþ¶ä¹Ô¤Î30ÂåÃËÀ¹Ô°÷¤¬ÍÂ¶â1500Ëü±ß¤òÃåÉþ¡¢Ä¨²ü²ò¸Û ¡Ö¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ä¼Ú¶âÊÖºÑ¤Ë½¼¤Æ¤¿¡×
Ãæµþ¶ä¹Ô(Ì¾¸Å²°»Ô)¤Ï15Æü¡¢30Âå¤ÎÃËÀ¹Ô°÷¤¬¸ÜµÒ¤ÎÍÂ¶âÌó1500Ëü±ß¤òÃåÉþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¹Ô°÷¤Ï14ÆüÉÕ¤ÇÄ¨²ü²ò¸Û¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¨²ü²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢°ðÂôÃæ±û»ÙÅ¹¤Ç¾Ä³°·¸¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿30Âå¤ÎÃËÀ¹Ô°÷¤Ç¤¹¡£
Ãæµþ¶ä¹Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ¹Ô°÷¤Ïº£Ç¯2·î¤«¤é10·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢·×6·ï¤Î¸ÜµÒ¤«¤éÍÂ¶â¤È¤·¤ÆÍÂ¤«¤Ã¤¿¸½¶â¤òÁ´³ÛÆþ¶â¤»¤º¤ËÃåÉþ¤·¤¿¤ê¡¢Â¾¤Î¸ÜµÒ¤ÎÍÂ¶â¤«¤éÊäÅ¶¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢·×Ìó1500Ëü±ß¤òÃåÉþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÜµÒ¤«¤é10·îËö¤Ë¡¢¡Ö¾Ä³°·¸¤ËÍÂ¤±¤¿ÍÂ¶â¤¬Àµ³Î¤ËÆþ¶â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ØÅ¦¤¬¤¢¤ê¡¢È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¹Ô°÷¤ÏÃåÉþ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶¥Äú¤ä¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Ê¤É¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ä¼Ú¶â¤ÎÊÖºÑ¤Ë½¼¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ãæµþ¶ä¹Ô¤Ï¡¢Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿¸ÜµÒ¤Ë¤ÏÁ´³ÛÊÛºÑ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÉÔ¾Í»ö¤ÎºÆÈ¯ËÉ»ß¤È¿®Íê²óÉü¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ´¹Ô¤òµó¤²¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£