Î¾ÊÅ²¼¤ä°¦»Ò¤µ¤Þ¤âÄ¤Ìä¤Ë »°³ÞµÜÈÞÉ´¹ç»Ò¤µ¤ÞÀÂµî 101ºÐ
¡¡15ÆüÄ«¡¢101ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿»°³ÞµÜÈÞÉ´¹ç»Ò¤µ¤Þ¡£¸á¸å¤Ë¤ÏÅ·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ä°¦»Ò¤µ¤Þ¤âÄ¤Ìä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¡¢¤½¤·¤Æ¹ÄÂ²Êý¤¬¼¡¡¹¤ÈÄ¤Ìä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹Ä¼¼ºÇ¹âÎð¤Î101ºÐ¡¢»°³ÞµÜÈÞÉ´¹ç»Ò¤µ¤Þ¤¬15Æü¡¢Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡É´¹ç»Ò¤µ¤Þ¤Ï¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤ÎÄï¡¦»°³ÞµÜ¿ò¿Î¤µ¤Þ¤ÎºÊ¤Ç¡¢¾å¹Ä¤µ¤Þ¤Î½ÇÊì¡¦Å·¹ÄÊÅ²¼¤ÎÂç½ÇÊì¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¹ÃË¤Î´²¿Î¤µ¤Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢3ÃË2½÷¤ò¤â¤¦¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´²¿Î¤µ¤Þ¤ÎºÊ¡¢¿®»Ò¤µ¤Þ¤Î·»¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎËãÀ¸ÂÀÏº»á¡£ËãÀ¸»á¤â¸á¸å¡¢Ä¤Ìä¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µì¡¦²ÚÂ²¤Î¹âÌÚÀµÆÀ»Ò¼ß¤Î¼¡½÷¤Ç¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè³«ÀïÄ¾Á°¤Î1941Ç¯¡¢»°³ÞµÜ¤µ¤Þ¤È·ëº§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»°³ÞµÜ¤µ¤Þ¡Ê·ëº§70Ç¯¤Î¤´´¶ÁÛ¤«¤é¡Ë
¡Ö»°³ÞµÜ²È¤Ï¿·¤·¤¯ÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¤Ë·ÐºÑÅª¤Ê´ðÈ×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶õ½±¤ÇÅ¡¤¬Á´¾Æ¤·¤¿¤¿¤á¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÏ«¶ì¤ÏÂ¾¤ÎµÜ²È¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤Ï¤ë¤«¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤âºÊ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡É´¹ç»Ò¤µ¤Þ¤ÏÊì»Ò°¦°é²ñ¤ÎÁíºÛ¤ò60Ç¯°Ê¾åÌ³¤á¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢ÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤ÎÉûÁíºÛ¤âÌ³¤á¤é¤ì¡¢ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¥ß¥·¥ó¤ò¤«¤±¡¢»ºÃå¤òºî¤ëºî¶È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¡Ä¡£
¡¡5¿Í¤Î¤ª»ÒÍÍ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¥Ò¥²¤ÎÅÂ²¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÄ¹ÃË¤Î´²¿Î¤µ¤Þ¡¢¼¡ÃË¤Î·ËµÜ¤µ¤Þ¡¢»°ÃË¡¦¹â±ßµÜ¤µ¤Þ¤ËÀèÎ©¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡É´¹ç»Ò¤µ¤Þ¤Ï·Ú¤¤Ç¾¹¼ºÉ¤Ê¤É¤Ç3·î¤«¤éÆþ±¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Àè½µ¡¢ÍÆÂÎ¤¬°²½¡£
µÜÆâÄ£
¡Öº£½µ¤Ï¤ªÀ¼³Ý¤±¤ËÌÜ¤ò³«¤±¤Æ¤¦¤Ê¤º¤«¤ì¤ë»þ´Ö¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡»à°ø¤ÏÏ·¿ê¤Ç¡¢°ìÈÌÉÂ¼¼¤Ç²º¤ä¤«¤ËÂ©¤ò°ú¤¼è¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡µÜÆâÄ£¤Ï16Æü¤«¤é°ìÈÌ¤«¤é¤ÎµÄ¢¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¡¢¤½¤·¤Æ¹ÄÂ²Êý¤¬¼¡¡¹¤ÈÄ¤Ìä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹Ä¼¼ºÇ¹âÎð¤Î101ºÐ¡¢»°³ÞµÜÈÞÉ´¹ç»Ò¤µ¤Þ¤¬15Æü¡¢Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡É´¹ç»Ò¤µ¤Þ¤Ï¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤ÎÄï¡¦»°³ÞµÜ¿ò¿Î¤µ¤Þ¤ÎºÊ¤Ç¡¢¾å¹Ä¤µ¤Þ¤Î½ÇÊì¡¦Å·¹ÄÊÅ²¼¤ÎÂç½ÇÊì¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¹ÃË¤Î´²¿Î¤µ¤Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢3ÃË2½÷¤ò¤â¤¦¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µì¡¦²ÚÂ²¤Î¹âÌÚÀµÆÀ»Ò¼ß¤Î¼¡½÷¤Ç¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè³«ÀïÄ¾Á°¤Î1941Ç¯¡¢»°³ÞµÜ¤µ¤Þ¤È·ëº§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»°³ÞµÜ¤µ¤Þ¡Ê·ëº§70Ç¯¤Î¤´´¶ÁÛ¤«¤é¡Ë
¡Ö»°³ÞµÜ²È¤Ï¿·¤·¤¯ÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¤Ë·ÐºÑÅª¤Ê´ðÈ×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶õ½±¤ÇÅ¡¤¬Á´¾Æ¤·¤¿¤¿¤á¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÏ«¶ì¤ÏÂ¾¤ÎµÜ²È¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤Ï¤ë¤«¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤âºÊ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡É´¹ç»Ò¤µ¤Þ¤ÏÊì»Ò°¦°é²ñ¤ÎÁíºÛ¤ò60Ç¯°Ê¾åÌ³¤á¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢ÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤ÎÉûÁíºÛ¤âÌ³¤á¤é¤ì¡¢ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¥ß¥·¥ó¤ò¤«¤±¡¢»ºÃå¤òºî¤ëºî¶È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¡Ä¡£
¡¡5¿Í¤Î¤ª»ÒÍÍ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¥Ò¥²¤ÎÅÂ²¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÄ¹ÃË¤Î´²¿Î¤µ¤Þ¡¢¼¡ÃË¤Î·ËµÜ¤µ¤Þ¡¢»°ÃË¡¦¹â±ßµÜ¤µ¤Þ¤ËÀèÎ©¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡É´¹ç»Ò¤µ¤Þ¤Ï·Ú¤¤Ç¾¹¼ºÉ¤Ê¤É¤Ç3·î¤«¤éÆþ±¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Àè½µ¡¢ÍÆÂÎ¤¬°²½¡£
µÜÆâÄ£
¡Öº£½µ¤Ï¤ªÀ¼³Ý¤±¤ËÌÜ¤ò³«¤±¤Æ¤¦¤Ê¤º¤«¤ì¤ë»þ´Ö¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡»à°ø¤ÏÏ·¿ê¤Ç¡¢°ìÈÌÉÂ¼¼¤Ç²º¤ä¤«¤ËÂ©¤ò°ú¤¼è¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡µÜÆâÄ£¤Ï16Æü¤«¤é°ìÈÌ¤«¤é¤ÎµÄ¢¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ºë¶Ì,
¿À»ö,
ÀÅ²¬,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
Áòº×,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
»×¤¤¤ä¤ê,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
³¤,
Åìµþ