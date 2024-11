少女時代 テヨン、6thミニアルバム「Letter To Myself」コンセプトフォトを公開

少女時代テヨンが、名曲の誕生を予告した。テヨンは2015年のソロデビュー以来、「I」「Why」「Rain」「Four Seasons」「Spark」「Weekend」など多数のヒット曲を発売し、名実ともに"信頼できるボーカリスト"として挙げられている。特に、昨年11月に発売した5thミニアルバムのタイトル曲「To.X」は、発売から数ヶ月が過ぎても主要音楽配信チャートの上位に上がり、音楽番組で1位のトロフィーを獲得した。

「To.X」以来、ちょうど1年ぶりに披露するニューアルバム「Letter To Myself」は、様々な状況の世界に直面した自身の感情と、内面の世界に集中するという内容が込められたアルバムだ。主体でありながら客体となって自分自身を肯定しながら進んでいく姿を通じて、温かい慰めのメッセージを伝え、さらに深まったテヨンの音楽の世界を確認することができる。タイトル曲「Letter To Myself」は、ギターサウンドと叙情的でありながら爆発的なメロディーが調和したポップロックジャンルの楽曲で、彼女の爆発的な歌唱と広大に広がるトラックが劇的な雰囲気を演出する。歌詞は自分自身を傷つけた過去の自分に、今の自分が送る真剣な手紙で、心の中にしまっていた不器用ながらも揺るぎない慰めの言葉を伝える。今回のアルバムにはタイトル曲のほかにも、カリスマ性あふれる雰囲気のポップジャンルの曲「Hot Mess」、優しくて暖かいボーカルが印象的なR&B曲「Blue Eyes」、繊細で穏やかな感性のR&Bジャンルの楽曲「Strangers」、重厚感のあるサウンドのR&B曲「Blur」、魅力的なボーカルが感性を刺激するポップロックジャンルの「Disaster」など、様々なジャンルの6曲が収録されており、テヨンならではの圧倒的なボーカルの魅力と感性を楽しむことができる。7日から順次公開されている収録曲のハイライトクリップと予告イメージは、今回のアルバムの雰囲気と調和したテヨンの感覚的なビジュアルで好反応を得ている。アルバム発売日である18日午後4時30分からは、YouTubeやTikTokなど、オンラインとオフラインで「TAEYEON『Letter To Myself』Countdown Live」が行われ、カムバックの雰囲気を盛り上げる予定だ。テヨンの6thミニアルバム「Letter To Myself」は18日午後6時、全曲の音源がリリースされ、同日にアルバムも発売される。