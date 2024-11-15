サザンオールスターズ、未発表の新曲を『桑田佳祐のやさしい夜遊び』で初オンエア
■今回解禁となる新曲は、先日のアルバム発売＆ツアー開始を発表した際に公開した特報映像で一部使用されていた楽曲！
サザンオールスターズの未発表の新曲が、11月16日放送の桑田佳祐のレギュラーラジオ番組『桑田佳祐のやさしい夜遊び』（TOKYO FM/JFN系列で毎週土曜23時から放送）にて、初オンエアされる。
11月13日に、現在制作中のオリジナルアルバムのタイトルが『THANK YOU SO MUCH』になること、同作の発売が2025年3月に決定したこと、さらに全国5大ドーム＆アリーナツアーの開催を発表したサザンオールスターズ。
今回初解禁される楽曲は、先日の発表の際に公開した特報映像で一部使用されていた楽曲。アルバム、ツアーの発表を受けてのラジオ生放送ということもあり、桑田佳祐が何を語るのかにも注目だ。
リリース情報
2025年3月リリース
ALBUM『THANK YOU SO MUCH』
ライブ情報
サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」
［2025年］
01/11（土）石川・石川県産業展示館4号館
01/12（日）石川・石川県産業展示館4号館
01/22（水）広島・広島サンプラザホール
01/23（木）広島・広島サンプラザホール
01/28（火）兵庫・神戸ワールド記念ホール
01/29（水）兵庫・神戸ワールド記念ホール
02/08（土）埼玉・さいたまスーパーアリーナ
02/09（日）埼玉・さいたまスーパーアリーナ
02/19（水）宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ
02/20（木）宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ
03/01（土）香川・あなぶきアリーナ香川
03/02（日）香川・あなぶきアリーナ香川
03/15（土）沖縄・沖縄アリーナ
03/16（日）沖縄・沖縄アリーナ
04/02（水）神奈川・横浜アリーナ
04/03（木）神奈川・横浜アリーナ
04/12（土）福岡・みずほPayPayドーム福岡
04/13（日）福岡・みずほPayPayドーム福岡
04/23（水）愛知・バンテリンドーム ナゴヤ
04/24（木）愛知・バンテリンドーム ナゴヤ
05/10（土）北海道・大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）
05/11（日）北海道・大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）
05/17（土）大阪・京セラドーム大阪
05/18（日）大阪・京セラドーム大阪
05/28（水）東京・東京ドーム
05/29（木）東京・東京ドーム
『桑田佳祐のやさしい夜遊び』番組サイト
https://www.tfm.co.jp/yoasobi/
『サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」ツアー』特設サイト
https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch/tour
サザンオールスターズ『THANK YOU SO MUCH』特設サイト
https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch
サザンオールスターズ OFFICIAL SITE
https://southernallstars.jp