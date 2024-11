»Ù±ç¤Ç¥²¡¼¥àÆâ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¸¢Íø¤â¡ª¡ÖMuv-Luv Tactics ¥«¡¼¥ê¥À¡¼¥µ¤Î°­Ì´¡×¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°

fuzzは、『Muv-Luv』シリーズに連なる新作『Muv-Luv Tactics カーリダーサの悪夢』のクラウドファンディングプロジェクトページを「CAMPFIRE」にてオープンしました。

Muv-Luv Tactics カーリダーサの悪夢

クラウドファンディングは2024年11月16日(土)18:00から開始します。

■プロジェクト概要

実施期間:2024年11月16日(土)18:00〜2024年12月27日(金)23:59

目標金額:6,000万円

『マブラヴ』の新しい物語を世界に届けるべく、『Muv-Luv Tactics カーリダーサの悪夢』は、「本格的に遊べるゲーム」と「マブラヴテイスト」が融合、新しい『マブラヴ』の形を体現します。

■リターン一覧

このプロジェクトのリターンは、11種類のコースを用意されています。

「基地見学コース」から、ゲーム内に支援者様自身が登場する権利が付属した「衛士任官コース」まで、幅広いラインナップから選択出来ます。

■『Muv-Luv Tactic カーリダーサの悪夢』作品紹介

『Muv-Luv Tactics カーリダーサの悪夢』(以下『マブタク』)は、ゲームブランド「age(アージュ)」が企画・製作したアドベンチャーゲーム『マブラヴ』シリーズの世界観の継承とプレイアビリティの両立を重視して開発された一人用戦術シミュレーションRPG(以降S-RPG)です。

プレイヤーは国連軍の小隊長としてBETAの脅威と絶望的な戦況への対応を要求されます。

『マブラヴ』の過酷な戦場を小隊長として生き抜く、という特別な体験を本作は提供しています。

