Ž¢¿Í¸¢¾å¡¢ÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿Ž£µìÍ¥À¸ÊÝ¸îË¡¤á¤°¤ëºÛÈ½¤ÎÏÂ²ò¼õ¤±·§ËÜ¸©¤ÎÌÚÂ¼ÃÎ»ö¤¬¼Õºá
µìÍ¥À¸ÊÝ¸îË¡¤ò¤á¤°¤ëºÛÈ½¤Ç¡¢¹ñ¤È·§ËÜ¸©Æâ¤Î2¿Í¤Î¸¶¹ð¤È¤Î´Ö¤ÇÏÂ²ò¤¬À®Î©¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢·§ËÜ¸©¤ÎÌÚÂ¼·ÉÃÎ»ö¤Ï15Æü¡¢Ž¢¿Í¸¢¾å¡¢ÂçÊÑÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿Ž£¤È¤·¤Æ¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µìÍ¥À¸ÊÝ¸îË¡¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ïº£Ç¯7·î¡¢ºÇ¹âºÛÈ½½ê¤¬¹ñ¤ÎÇå½þÀÕÇ¤¤òÇ§¤á¤ëÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¡¢11·î7Æü¡¢¹ñ¤¬Êä½þ¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¸©Æâ¤Î2¿Í¤Î¸¶¹ð¤ÈÏÂ²ò¤¬À®Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌÚÂ¼ÃÎ»ö¤Ï15Æü¤ÎÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£·§ËÜ¸© ÌÚÂ¼·ÉÃÎ»ö
¡ÖÍ¥À¸»×ÁÛ¤Ë´ð¤Å¤¯ÉÔÇ¥¼ê½Ñ¤Î¶¯À©¤Ê¤É¤Ï¿Í¸¢¾å¡¢ÂçÊÑÌäÂê¤¬¤¢¤ê¡¢¸©¤â¤½¤¦¤·¤¿¼ê½Ñ¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¿´¤«¤é¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
ÌÚÂ¼ÃÎ»ö¤Ï¼Õºá¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÍèÇ¯1·î¤«¤é»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ëÈï³²¼Ô¤ÎÊä½þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À©ÅÙ¤Î¼þÃÎ¤äÁêÃÌÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤¿¤¤¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÚÂ¼ÃÎ»ö¤Î¼Õºá¤ò¼õ¤±¸¶¹ð¤ÎÊÛ¸îÃÄ¤Ï¡¢Ž¢¸©¤Ë¤â¤½¤ìÁê±þ¤ÎÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¼Õºá¤ÏÅöÁ³¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÅö»ö¼Ô¤ËÄ¾ÀÜ¼Õºá¤¹¤ë¤Î¤¬¶Ú¤À¤È»×¤¦Ž£¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£