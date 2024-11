²Ì¼Â¤ò³Ú¤·¤à¡ª´äß·¾¦Å¹¡Ö²Ì¼Â¤ÈÉ¹ ´äß· ËãÉÛ½½ÈÖÅ¹¡×

岩澤商店は、果実を楽しむホンモノ志向のかき氷専門店「果実と氷 岩澤 麻布十番店」を2024年11月16日(土)11:00にグランドオープンします。

岩澤商店「果実と氷 岩澤 麻布十番店」

開店日 : 2024年11月16日(土)

所在地 : 〒106-0045 東京都港区麻布十番2丁目21-9-1F

アクセス: 麻布十番駅 1番出口徒歩1分

営業時間: 平日 13:00〜19:30(LO 19:00)

土日祝 11:00〜19:30(LO 19:00)

定休日 : なし

席数 : カウンター席 12席、テーブル席 4席

URL : https://www.instagram.com/iwasawa_azabujuban/

■特長

全国各地の旬で新鮮な果物を届けるため、果物を惜しみなく使用した自慢のかき氷を提供しています。

一つひとつの果物の美味しさを最大限に引き出すために、自家製ミルクや自家製エスプーマを使用し、ここでしか味わえない特別な美味しさを実現しています。

果物の持つ本来の美味しさを堪能出来ます。

■オープン記念

オープンを記念し、11月30日(土)までの期間限定ですべてのメニューを1,000円(税込)で提供します。

予約はテーブルチェックより承っています。

https://www.tablecheck.com/ja/iwasawa-azabu-juban/reserve/message

【提供メニュー】

・岡山県産「冬美白(とうびはく)」

秋から冬にかけての期間限定で提供するのは幻の白桃「冬美白」。

全国的にもまだ珍しい冬の桃です。

数品種ある他の冬の桃と「冬美白」の最大の違いは、なんといっても果実の大きさ。

平均330gを超え、500g強の果実もあります。

糖度も多品種よりも平均して高く、ただ甘いだけでなく糖度、香り、風味と酸味のバランスを考え育てられ、雑味や渋みのないクリアな桃本来の風味を楽しむことができます。

