µëÉÕÈñ1066Ëü±ßÍ¾¤ê¤òÉÔÀµ¼õµë¡¡¶âÂô¤Î¾ã¤¬¤¤»ùÄÌ½ê»öÌ³½ê¤ò¹ÔÀ¯½èÊ¬
¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤òÍÂ¤«¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦»ö¶È½ê¡Ö¶âÂô¤æ¤È¤ê³Ø±à¡×¤¬¡¢ÉÔÀµ¤ÊÀÁµá¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¹ÔÀ¯½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÂô»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È2019Ç¯¤«¤é¤Î2Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢°ìÉô¤Î»ùÆ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«Âð¤È³Ø¹»´Ö¤ÎÁ÷·Þ¤Î¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢»ö¶È½êÆâ¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤¿¤Èµ¶¤ê¡¢µëÉÕÈñ1066Ëü±ß¤¢¤Þ¤ê¤òÉÔÀµ¤Ë¼õµë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶âÂô»Ô¤Ï»ùÆ¸Ê¡»ãË¡¤Ë´ð¤Å¤¡¢²Ã»»³Û¤ò´Þ¤à1492Ëü±ß¤¢¤Þ¤ê¤ÎÊÖ´Ô¤òÌ¿¤¸¤¿¤Û¤«¡¢¿·µ¬ÍøÍÑ¼Ô¤ò6¤«·î´Ö¡¢¼õ¤±Æþ¤ìÄä»ß¤È¤¹¤ë½èÊ¬¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£