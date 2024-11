¥«¥é¡¼¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤âÅ¸¼¨¡ªGINZA¾¾ÁÏ 3rd Anniversary

GINZA松創は、2024年11月30日(土)から12月25日(水)まで銀座ショールームにて周年イベント「GINZA松創 3rd Anniversary」を開催します。

GINZA松創 3rd Anniversary

開催期間 : 2024年11月30日(土)から12月25日(水)

10時30分から18時30分

開催場所 : GINZA松創

〒104-0061 東京都中央区銀座4丁目8番4号 三原ビル4F

店舗ホームページ: https://ginza-matsuso.com/shop/

2024年は松創の贅を施しているジュエリー&ウォッチケースをより充実させたラインナップでイベントを開催。

2024年は3周年ということで、3つの企画、1. ジュエリー&ウォッチケース人気投票、2. 厳選ペルシャ絨毯特別展示、3. カラーダイヤモンド&ジュエリー展示即売会を実施します。

【企画概要】

(1)ジュエリー&ウォッチケース人気投票

開催期間 :2024年11月30日(土)〜12月12日(木)

賞品 :特賞 一番多くの票を集めた商品に投票した方の中から1名様にクリスタル時計ケースNo.9ブラック

松賞 一番多くの票を集めた商品に投票した方全員に、GINZA松創で使用できる10%ディスカウントクーポン

参加賞 GINZA松創で使用できる5%ディスカウントクーポン

参加方法 :GINZA松創にご来店いただき、一番お気に入りの商品にご投票ください。

当選発表 :いただいた連絡先(メール)へご連絡します。

当選賞品の発送:宅急便にてお送りします。

クリスタル時計ケースNo.9

<賞品紹介>

特賞 クリスタル時計ケースNo.9ブラック/1名様

株式会社松創のジュエリー&ウォッチケースは、洗練されたデザインが特徴です。

シカモアをブラックに染色した高級感のある外観は、どんなインテリアにも調和します。

収納トレーは時計からジュエリーまでお好みに合わせて10種類の中から選べます。

松賞 10%ディスカウントクーポン/一番多くの票を集めた商品に投票した方全員

「GINZA松創 3rd Anniversary」開催期間中、GINZA松創で利用になれるディスカウントクーポンです。

参加賞 5%ディスカウントクーポン

GINZA松創にて利用になれるディスカウントクーポンです。

(2)ペルシャ絨毯特別展示

開催期間:2024年12月14日(土)〜12月25日(水)

厳選したペルシャ絨毯を展示します。

ペルシャ絨毯は、単なるインテリアの一部ではなく、歴史、文化、職人技が詰まった貴重なアート作品です。

その美しさと価値は、持つ人に特別な体験を提供します。

ペルシャ絨毯イメージ(3)

(3)カラーダイヤモンド&ジュエリー展示販売会

開催期間:2024年12月21日(土)〜12月22日(日)

希少なカラーダイヤモンドやジュエリーを一堂に集めた特別販売会を開催します。

■カラーダイヤモンドとは

自然界で非常に稀にしか形成されず、特定の色合いを持つものはさらに希少です。

例えば、ピンクやブルー、イエロー、グリーンなどの色は、特に高い価値がつけられています。

この希少性が、カラーダイヤモンドの市場価値を大きく引き上げています。

近年、投資対象としても注目されています。

市場での需要が高まる中、特に希少な色のダイヤモンドは、長期的な価値の保存や資産形成に寄与する可能性があります。

美しさだけでなく、経済的な価値も兼ね備えた宝石です

カラーダイヤモンド展示イメージ(2)

