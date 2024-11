カネボウ化粧品の洗顔専門ブランド「suisai beauty clear(スイサイ ビューティクリア)」が展開する、酵素洗顔パウダーシリーズ「スイサイ ビューティクリア ゴールド パウダーウォッシュ」

「スイサイ ビューティクリア ゴールド パウダーウォッシュ」から、ディズニーアニメーション『ピーター・パン』に登場する妖精「ティンカー・ベル」のパッケージが数量限定で登場します☆

カネボウ化粧品「スイサイ ビューティクリア ゴールド パウダーウォッシュ」ディズニー「ティンカー・ベル」パッケージ

発売日:2024年11月16日(土)

内容:32個入

※カプセルは全10種、ランダムに入っているため、全種揃っていない場合があります

カネボウ化粧品の洗顔専門ブランド「スイサイ ビューティクリア」が展開する、「スイサイ ビューティクリア パウダーウォッシュ」シリーズ。

2種類の酵素&アミノ酸系洗浄成分を配合し、うるおいを守りながら“毛穴の黒ずみ汚れ・角栓・ザラつき・古い角質”をしっかり除去し、洗うたび透明感がアップする酵素洗顔パウダーです。

中でも「スイサイ ビューティクリア ゴールド パウダーウォッシュ」は、ザラザラした毛穴汚れをごっそり除去しながら、しっとりとした洗いあがりが特長。

酵素パウダーに美容オイルを吹き付ける独自開発技術で、金の美容オイルが配合されています。

そんな「スイサイ ビューティクリア ゴールド パウダーウォッシュ」の限定パッケージに、ディズニーの人気キャラクター「ティンカー・ベル」が登場。

カプセルひとつひとつに、10種類の異なる「ティンカー・ベル」が描かれ、毎日の洗顔タイムを楽しく演出してくれる洗顔パウダーです!

表情豊かな「ティンカー・ベル」に出会える、全10パターンの個包装デザイン。

スイサイ ビューティクリア ゴールド パウダーウォッシュのディズニー「ティンカー・ベル」パッケージは、2024年11月16日より数量限定で発売です☆

