ガレス・サウスゲイト氏が退任していたイングランド代表は新監督にトーマス・トゥヘル監督の就任が正式に決定している。



『talkSPORT』によると、近年代表招集を拒否し続けていたアーセナルDFベン・ホワイトだが、2025年1月1日から正式にトゥヘル監督が指揮を執る新生イングランド代表では招集に応じる方針だという。



現在27歳のホワイトはこれまでイングランド代表では公式戦通算4試合に出場。複数のポジションをこなせる万能性からカタールW杯にも帯同。しかしカタールW杯で個人的事情を理由に途中離脱して以降は代表招集からは遠ざかることに。サウスゲイト体制でアシスタントコーチを務めていたスティーブ・ホランド氏との確執も要因の1つとされており、近年はホワイト側から代表招集を拒む形となっていた。





Warrior. Fighter. Winner.



The best of Ben White in an Arsenal shirt so far pic.twitter.com/fKBx8nHKnp