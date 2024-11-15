¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¡¡photo/Getty images

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥¬¥ì¥¹¡¦¥µ¥¦¥¹¥²¥¤¥È»á¤¬ÂàÇ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Ï¿·´ÆÆÄ¤Ë¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥È¥¥¥Ø¥ë´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤¤¬Àµ¼°¤Ë·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡ØtalkSPORT¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶áÇ¯ÂåÉ½¾·½¸¤òµñÈÝ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëDF¥Ù¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤À¤¬¡¢2025Ç¯1·î1Æü¤«¤éÀµ¼°¤Ë¥È¥¥¥Ø¥ë´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¿·À¸¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Ç¤Ï¾·½¸¤Ë±þ¤¸¤ëÊý¿Ë¤À¤È¤¤¤¦¡£

¸½ºß27ºÐ¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Ç¤Ï¸ø¼°ÀïÄÌ»»4»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£Ê£¿ô¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤³¤Ê¤»¤ëËüÇ½À­¤«¤é¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤Ë¤âÂÓÆ±¡£¤·¤«¤·¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤Ç¸Ä¿ÍÅª»ö¾ð¤òÍýÍ³¤ËÅÓÃæÎ¥Ã¦¤·¤Æ°Ê¹ß¤ÏÂåÉ½¾·½¸¤«¤é¤Ï±ó¤¶¤«¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥µ¥¦¥¹¥²¥¤¥ÈÂÎÀ©¤Ç¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥Û¥é¥ó¥É»á¤È¤Î³Î¼¹¤âÍ×°ø¤Î1¤Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ï¥Û¥ï¥¤¥ÈÂ¦¤«¤éÂåÉ½¾·½¸¤òµñ¤à·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£

¤½¤ó¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¤ËÂåÉ½Éüµ¢¤Î²ÄÇ½À­¤¬Éâ¾å¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤Ï¥È¥¥¥Ø¥ë´ÆÆÄ¤¬Àµ¼°¤Ë»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ºÆ¤Ó¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£

¸½ºß¤ÏÄ¹´ü´ÖÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿²ø²æ¤ò´°¼£¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¼ê½Ñ¤Ë¤è¤êÀïÀþ¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¡£º£µ¨¤â°ÂÄê¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤ÐÂåÉ½¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤ë¤Ù¤­Áª¼ê¤Î1¿Í¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÍèÇ¯°Ê¹ßÂåÉ½Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£