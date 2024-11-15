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Warrior. Fighter. Winner.— Arsenal (@Arsenal) March 15, 2024
The best of Ben White in an Arsenal shirt so far pic.twitter.com/fKBx8nHKnp