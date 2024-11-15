£²£°ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÎëÌÚÊ¡¡¢¸½ºß¤ÎÎø°¦»ö¾ðÌÀ¤«¤¹¡Ö¹ðÇò¤µ¤ì¤ë¤È¤«¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¥Ç¡¼¥È¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ë¤È¤«¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÊ¡¡Ê£²£°¡Ë¤¬£±£´ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥È¡¼¥¯¥£¡¼¥ó¥º¡×¡ÊÌÚÍË¡¦¸á¸å£±£±»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Î¥È¡¼¥¯¤Î»öÁ°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹¹áÀ¡¤Î¼èºà¤ò¼õ¤±¤¿ÎëÌÚ¡£
¡¡¿¹¤Ë¡Öº£¤Þ¤Ç²¿¿Í¤È¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤¿¡©¡×¤È¡¢¤¤¤¤Ê¤êÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¿Í¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¸À¤¦¤È£±¿Í¤«£²¿Í¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤ËÊÖÅú¡£
¡¡¹ñÌ±Åª¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ìµ°Õ¼±¤ËÎø°¦¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡Ö¹ðÇò¤·¤Æ¥Õ¥é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿ÎëÌÚ¡£
¡¡¿¹¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¯¥â¥Æ¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤Ç¥Õ¥é¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÃ±½ã¤ËÍ§¤À¤Á»ß¤Þ¤ê¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£Í§¤À¤Á¤È¤·¤ÆÀÜ¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö¹ðÇò¤µ¤ì¤ë¤È¤«¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¥Ç¡¼¥È¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ë¤È¤«¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¡Ø¤³¤Î»Ò¡¢ËÍ¤Î¤³¤È¹¥¤¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡Ù¤È¤«»×¤¦½Ö´Ö¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ãæ¡¢¹â¡¢Âç¡¢°ìÀÚ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£