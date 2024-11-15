【フジミ模型：2025年2月艦船モデル新商品】

フジミ模型は、2025年2月に発売予定の艦船モデル新商品を公開した。

ラインナップには「1/700 帝国海軍シリーズ」より「日本海軍航空母艦 瑞鶴（昭和19年） フルハルモデル（彩色済み飛行甲板付き）」や「日本海軍航空母艦 加賀 フルハルモデル（木甲板シール付き）」が登場。

また、「1/700 艦NEXTシリーズ」より「日本海軍航空母艦 赤城（昭和17年ミッドウェー海戦）エッチングパーツ」、「日本海軍航空母艦 信濃（コンクリート甲板）エッチングパーツ付き」がラインナップ。

その他、「1/200 集める装備品シリーズ」より「1/200 戦艦大和 艦橋（純正エッチングパーツ/台座用木甲板シール付き）」がラインナップする。

フジミ模型 2025年2月艦船モデル新商品

日本海軍航空母艦 瑞鶴（昭和19年） フルハルモデル（彩色済み飛行甲板付き）

2月6日 発送予定

価格：5,700円

日本海軍航空母艦 加賀 フルハルモデル（木甲板シール付き）

2月19日 発送予定

価格：5,800円

日本海軍航空母艦 赤城（昭和17年ミッドウェー海戦）エッチングパーツ

2月20日 発送予定

価格：7,000円

日本海軍航空母艦 信濃（コンクリート甲板）エッチングパーツ付き

2月25日 発送予定

価格：7,200円

1/200 戦艦大和 艦橋（純正エッチングパーツ/台座用木甲板シール付き）

2月19日 発送予定

価格：8,000円

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