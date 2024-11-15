フジミ模型、2025年2月艦船モデル新商品が公開。フルハルモデル「1/700 瑞鶴（昭和19年）」や「1/700 加賀」などがラインナップ
【フジミ模型：2025年2月艦船モデル新商品】
2月6日 発送予定
2月19日 発送予定
2月20日 発送予定
2月25日 発送予定
2月19日 発送予定
フジミ模型は、2025年2月に発売予定の艦船モデル新商品を公開した。
ラインナップには「1/700 帝国海軍シリーズ」より「日本海軍航空母艦 瑞鶴（昭和19年） フルハルモデル（彩色済み飛行甲板付き）」や「日本海軍航空母艦 加賀 フルハルモデル（木甲板シール付き）」が登場。
また、「1/700 艦NEXTシリーズ」より「日本海軍航空母艦 赤城（昭和17年ミッドウェー海戦）エッチングパーツ」、「日本海軍航空母艦 信濃（コンクリート甲板）エッチングパーツ付き」がラインナップ。
その他、「1/200 集める装備品シリーズ」より「1/200 戦艦大和 艦橋（純正エッチングパーツ/台座用木甲板シール付き）」がラインナップする。
フジミ模型 2025年2月艦船モデル新商品
日本海軍航空母艦 瑞鶴（昭和19年） フルハルモデル（彩色済み飛行甲板付き）
2月6日 発送予定
価格：5,700円
日本海軍航空母艦 加賀 フルハルモデル（木甲板シール付き）
2月19日 発送予定
価格：5,800円
日本海軍航空母艦 赤城（昭和17年ミッドウェー海戦）エッチングパーツ
2月20日 発送予定
価格：7,000円
日本海軍航空母艦 信濃（コンクリート甲板）エッチングパーツ付き
2月25日 発送予定
価格：7,200円
1/200 戦艦大和 艦橋（純正エッチングパーツ/台座用木甲板シール付き）
2月19日 発送予定
価格：8,000円
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