弱冠20歳のシンガーソングライター Aylltonの最新曲「バッドベイビー」のMVが公開された。

本楽曲は子供も大人も、満たされたり、何かを掴み取るためには、自分の限界まで“無茶”をして進み続ける必要があり、そんな“無茶”をこの先も出来る限り続けていきたい、“無茶”こそが人生を面白くする、というAyllton自身の願望や強い意思が込められた楽曲。

ロックやレゲエ、歌謡曲など様々な音楽ジャンルを、まるでジェットコースターのように急発進、急展開していく楽曲構成や曲調を映像の中でも表現するべく、MVは自身初となる全編バンドセットで撮影が行われた。日頃からライブで一緒にステージに立つメンバーたちと共に、力強い演奏シーンを中心に体現されている。歌詞グラフィックやサイケなギミックなども随所に取り入れられ、楽曲の持つメッセージが視覚効果的にも散りばめられた、見応えのある作品に仕上がっている。

また、Aylltonは12月7日に代官山SPACE ODDと初めての共同企画ライブ『I’m happy just to dance with you』を開催。本日15時よりチケット一般発売が開始された。

企画ライブのタイトルはAylltonが自身の音楽のルーツとして敬愛しているThe Beatlesの1曲から付けられ、“多幸感”をテーマに“それぞれ色々なことがあった2024年の終わりに、お客さんと一緒に音楽を楽しむ時間・空間を作るライブにしたい”という想いを形にすべく、鋭意準備中だという。なお、ライブでは未発表の楽曲も披露予定とのことだ。

(文=リアルサウンド編集部)