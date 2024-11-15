¸µHKT48ÅÄÃæÈþµ×¤¬¶»¤ÎÃ«´Ö¤¢¤é¤ï¤Ê¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥ÈÂ¿¿ô¸ø³«¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿±Ç¤¨ÁÀ¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¸µHKT48ÅÄÃæÈþµ×¡Ê23¡Ë¤¬15Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥°¥¢¥à¤Ç»£±Æ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂ¿¿ô¸ø³«¤·¤¿¡£
ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¥ä¥ó¥°¥¬¥ó¥¬¥óÉ½»æ¤Ç¤¹¡£ËÜÆüÈ¯Çä¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¥°¥¢¥à¤Ç²¿Çñ¤â¤·¤ÆÂô»³»£¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡¡¥Û¥Æ¥ë¤â¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¥×¡¼¥ë¤âºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿±Ç¤¨ÁÀ¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¶»¤ÎÃ«´Ö¤¢¤é¤ï¤Ê¿åÃå»Ñ¤òÂ¿¿ôÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶ºÇ¹â¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡ª¡ª±Ç¤¨¤Æ¤ë¡Á¡Á¡¡¥¦¥¨¥¹¥ÈºÙ¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡ª¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡ª¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖÂç¿Í¤ß¤¯¤ê¤ó¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£