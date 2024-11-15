¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤ÎÈà½÷¥ê¥Á¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«À©Éþ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¢°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥ê¥Á¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢À©Éþ»Ñ¤òÈäÏª¡£¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂºÙ¤Ã¡ª¡¡¥ê¥Á¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥ÈÀ©Éþ¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥ê¥Á¤Ï¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬ÆÃÊÌ¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹³Ø¹»¥Á¥§¥ó¥¸²Ê¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤Ë¡¢Îø¿Í¤Ø¤Î¥É¥Ã¥¥ê¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤¬¤«¤ï¤¤¤¤À©Éþ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬Âç¹¥¤¤Ê ²Ä°¦¤¤»Ò¤È¤«¥®¥ã¥ë¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç ½ª»Ï¥Ç¥ì¥Ç¥ì¤·¤Æ¤¿¤Ê¤¢¡×¤È¥¸¥ÈÌÜ¤Î´éÊ¸»ú¤òÅº¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤À©Éþ¤Î°áÁõ¤È ¤«¤ï¤¤¤¤¶µ¼¼¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç µÇ°¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¼Ì¿¿»£¤Ã¤È¤¤¤¿ ¶µ¼¼¥Ä¡¼¥·¥ç¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡ª¡×¤È¡¢Îø¿Í¤È¤ÎÈÖÁÈ¶¦±é¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥ê¥Á¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤Ë¤Ï¡Ö¥ê¥Á¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤£¤£¤£¡×¡Ö²Ä°¦¤µ¤Ë°ì·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¥á¥í¥á¥í¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤è¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Àä»¿¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¥ê¥Á¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷richi_bousho¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂºÙ¤Ã¡ª¡¡¥ê¥Á¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥ÈÀ©Éþ¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥ê¥Á¤Ï¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬ÆÃÊÌ¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹³Ø¹»¥Á¥§¥ó¥¸²Ê¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤Ë¡¢Îø¿Í¤Ø¤Î¥É¥Ã¥¥ê¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤¬¤«¤ï¤¤¤¤À©Éþ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥Á¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤Ë¤Ï¡Ö¥ê¥Á¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤£¤£¤£¡×¡Ö²Ä°¦¤µ¤Ë°ì·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¥á¥í¥á¥í¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤è¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Àä»¿¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¥ê¥Á¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷richi_bousho¡Ë