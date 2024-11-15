¡ÚÂ®Êó¡Û°Ï¸ë¤ÎÆ£ÂôÎ¤ºÚ½÷Î®ËÜ°øË·Àï¤¬5Ï¢ÇÆÃ£À®¡¡Ì¾ÍÀ»ñ³Ê¤â³ÍÆÀ
¡¡°Ï¸ë¤Î½÷Î®ËÜ°øË·Àï¤ÎºÇ½ª¡¦Âè5¶É¤ÏÆ£ÂôÎ¤ºÚ½÷Î®ËÜ°øË·¡Ê26¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¡¢5Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÖÌ¾ÍÀ½÷Î®ËÜ°øË·¡×¤Î»ñ³Ê¤â³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ£ÂôÎ¤ºÚ½÷Î®ËÜ°øË·¤Ëµí±É»Ò»ÍÃÊ¡Ê25¡Ë¤¬Ä©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë½÷Î®ËÜ°øË·Àï¤ÎÂè5¶É¤ÏÅìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶è¤Ç15Æü¸áÁ°9»þ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤ÇÆ£Âô½÷Î®ËÜ°øË·¤¬Ï¢¾¡¤·¤¿¸å¡¢Ä©Àï¼Ô¤Îµí»ÍÃÊ¤¬´¬¤ÊÖ¤·¤ÆÏ¢¾¡¤·¤ÆÄÌ»»2¾¡2ÇÔ¤Ç¡¢ºÇ½ª¤ÎÂè5¶É¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐ¶É¤Ï¸á¸å6»þÁ°¡¢Æ£Âô½÷Î®ËÜ°øË·¤¬¾¡Íø¤·¡¢5Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÖÌ¾ÍÀ½÷Î®ËÜ°øË·¡×¤Î»ñ³Ê¤â³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µí»ÍÃÊ¤Î½é¤Î½÷Î®ËÜ°øË·¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡½÷Î®ËÜ°øË·¤ÎÍ¥¾¡¾Þ¶â¤Ï550Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ£ÂôÎ¤ºÚ½÷Î®ËÜ°øË·¤Ëµí±É»Ò»ÍÃÊ¡Ê25¡Ë¤¬Ä©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë½÷Î®ËÜ°øË·Àï¤ÎÂè5¶É¤ÏÅìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶è¤Ç15Æü¸áÁ°9»þ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤ÇÆ£Âô½÷Î®ËÜ°øË·¤¬Ï¢¾¡¤·¤¿¸å¡¢Ä©Àï¼Ô¤Îµí»ÍÃÊ¤¬´¬¤ÊÖ¤·¤ÆÏ¢¾¡¤·¤ÆÄÌ»»2¾¡2ÇÔ¤Ç¡¢ºÇ½ª¤ÎÂè5¶É¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐ¶É¤Ï¸á¸å6»þÁ°¡¢Æ£Âô½÷Î®ËÜ°øË·¤¬¾¡Íø¤·¡¢5Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÖÌ¾ÍÀ½÷Î®ËÜ°øË·¡×¤Î»ñ³Ê¤â³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µí»ÍÃÊ¤Î½é¤Î½÷Î®ËÜ°øË·¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡½÷Î®ËÜ°øË·¤ÎÍ¥¾¡¾Þ¶â¤Ï550Ëü±ß¤Ç¤¹¡£