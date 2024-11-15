¡ÚºÇ¿·ÏÃ¡Û¡Ö¥¢¥¤¥Ä¥Î¥«¥Î¥¸¥ç¡×Âè50ÏÃ¡Ö¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤¬¥µ¥ó¥Çー¤¦¤§¤Ö¤ê¤Ë¤Æ¸ø³«¡ª
¡ÚÂè50ÏÃ¡Û
11·î15Æü ¸ø³«
11·î15Æü ¸ø³«
¡¡¾®³Ø´Û¤Ï11·î15Æü¡¢Æù´Ý»á¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡Ö¥¢¥¤¥Ä¥Î¥«¥Î¥¸¥ç¡×Âè50ÏÃ¡Ö¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ò¥µ¥ó¥Çー¤¦¤§¤Ö¤ê¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡ÖµÌ¤µ¤ó¤ÏÓÌ¤°¤ï¤·¤¤¡×¤ä¡Ö¥Ð¥Ã¥É¥¬ー¥ë¡×¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿Æù´Ý»á¤Ë¤è¤ë¡¢»°³Ñ´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÍÄÆëÀ÷¤Î3¿Í¤òÉÁ¤¤¤¿ÀÄ½Õ¥Þ¥ó¥¬¡£Âè50ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤¦¤ß¤ß¤¬¥ê¥¯¤Ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª11·î15Æü¸½ºß¡¢¥µ¥ó¥Çー¤¦¤§¤Ö¤ê¤Ç¤ÏÄ¾Á°¤ÎÂè49ÏÃ¡Ö¤É¤Ã¤Á¤ÈÍ·¤Ö¡©¡×¤ÎÌµÎÁ¸ø³«¤â¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚºÇ¿·ÏÃ¡Û
Âè50ÏÃ¡Ö¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Î¥Úー¥¸¡ÚÌµÎÁ¸ø³«¡Û
Âè49ÏÃ¡Ö¤É¤Ã¤Á¤ÈÍ·¤Ö¡©¡×¤Î¥Úー¥¸¡Ú¥¢¥¤¥Ä¥Î¥«¥Î¥¸¥ç¡Û
¹â3¤Î4·î¡£»Ï¶È¼°¡Ä¡Ä µ¤¤Ë¤Ê¤ëÈþ¾¯½÷¤Ï¡È¿ÆÍ§¤ÎÈà½÷¡É¡£ ´í¸±¤Ê¡Ö1Ç¯´Ö¡×¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë――¡Ä¡Ä
(C)Shogakukan Inc. All rights reserved.