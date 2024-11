2024年内をもって活動を休止することを発表しているNulbarich。12月5日に東京・日本武道館で開催するワンマンライブ<CLOSE A CHAPTER>公演の模様が、WOWOWで生中継される。WOWOWでは本公演の模様を生中継で届けるほか、Nulbarichのスペシャルプログラムを4カ月連続で特集する。2025年1月に届けられるのは彼らの軌跡を集めたミュージックビデオ集と、Nulbarichが2018年に行なった初の日本武道館公演の模様。2月は日本武道館での休止前ラスト公演にJQのインタビューも交えた再編集版。そして3月はNulbarich史上最大規模となった2019年のさいたまスーパーアリーナ公演の模様を放送・配信する。なお、ライブはすべてWOWOWオリジナル編集版となっている。

<ラインナップ>



■2024年12月放送・配信予定・生中継!Nulbarich 『CLOSE A CHAPTER』 at NIPPON BUDOKAN 2024.12.0512月5日(木)午後6:30〜 [WOWOWライブ] [WOWOWオンデマンド]※WOWOWオンデマンドで1週間のアーカイブ配信あり■2025年1月放送・配信予定・Nulbarich Music Video CollectionNulbarichの歴代ミュージックビデオを一挙放送・Nulbarich -The Party is Over- at NIPPON BUDOKAN 2018.11.02 WOWOW edit ver.■2025年2月放送・配信予定・Nulbarich 『CLOSE A CHAPTER』 at NIPPON BUDOKAN 2024.12.05 WOWOW edit ver.JQ(Vo.)のインタビューを交えたスペシャルエディションをお届け■2025年3月放送・配信予定Nulbarich -A STORY- at SAITAMA SUPER ARENA 2019.12.01 WOWOW edit ver.詳しくは番組ホームページをご確認くださいhttps://www.wowow.co.jp/music/nulbarich/