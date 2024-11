ReNが11月14日、自身初となる東名阪QUATTROツアー<ReN ONEMAN SHOW Q3 Tour>ツアーファイナル公演を渋谷クラブクアトロにて行った。今年春、自身初となるアコースティックギターとボーカルのみで巡る全国ツアーの第二弾<#CalmDaysTour2>を完走し、今年2度目となった本ツアー。前ツアーではアコースティックギター1本とボーカルという、極限にまでそぎ落とした構成を展開したのに対し、今ツアーでは改めてループステーションやエフェクターを駆使して1音1音重ね合わせ、まるでバンドサウンドを紡ぎ出しているかのようなグルーブ感たっぷりなサウンドで熱狂の渦に包みこんだ。アコースティックギターのみの弾き語りでは、ReNとオーディエンスの歌声が会場に響き渡るほどの一体が生まれ、ある種対極的な2面性を両立。さらにレベルアップしたReNのステージが誕生した。

セットリスト



1. Traveling Train2. Shake Your Body3. Aurora4. Umbrella5. Passion6. 存在証明7. 僕のミニ四駆8. あーあ。9. What I’m feeling10. Moonlight11. Rainbow12. Riot13. Life Saver14. Illumination (acoustic)15. Why so serious16. Teenage DreamersEN 1. 千輪花火EN 2. PreciousEN 3. Lights