Âçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤ÎÎØÅçÄ«»Ô¼þÊÕ¡¡¸øÈñ²òÂÎ¤¬Ç¯ÅÙÆâ´°Î»¸«ÄÌ¤·¡¡ÃÚÃÎ»ö¡ÖÄ«»Ô¤Ï½ÅÍ×¤Ê¥¨¥ê¥¢¡×
¸µÆü¤ÎÃÏ¿Ì¤ÇÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿ÎØÅçÄ«»Ô¼þÊÕ¤Î¸øÈñ²òÂÎ¤¬Ç¯ÅÙÆâ¤Ë´°Î»¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤È¤·6·î¤«¤é¸øÈñ²òÂÎ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿ÎØÅçÄ«»Ô¼þÊÕ¡£
ÂÐ¾Ý¤Ï249Åï¤Ç¸¢Íø¿ÍÁ´°÷¤ÎÆ±°Õ¤Ê¤·¤Ç²òÂÎ¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¡ÖÌÇ¼ºÅÐµ¡×¤ò¤â¤È¤Ë14Æü¤Þ¤Ç¤Ë241Åï¤¬²òÂÎ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÎØÅç»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»Ä¤ê¤Î·úÊª¤Î¤¦¤Á1Åï¤Ç¡¢ÉÔÌÀ¤À¤Ã¤¿ÁêÂ³¸¢Íø¿Í¤¬È½ÌÀ¤·¡¢²òÂÎ¤òÎ»¾µ¤·¤¿¤¿¤áÄ«»Ô¼þÊÕ¤Î¸øÈñ²òÂÎ¤¬Ç¯ÅÙÆâ¤Ë´°Î»¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»Ô¤Ç¤Ï¡¢Éü¶½¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê·×²è¤ÇÄ«»Ô¤ÎºÆÀ¸¤ò¥·¥ó¥Ü¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë·Ç¤²¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡¢ÀÐÀî¸©¤ÎÃÚÃÎ»ö¤âÎØÅçÄ«»Ô¤Ø¤ÎÇ§¼±¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÚ ¹À ÀÐÀî¸©ÃÎ»ö¡§
¡Ö¸©¤È¤·¤Æ¤â¡¢À¸¶ÈºÆ·ú¡¢´Ñ¸÷¤Î»ñ¸»¤È¤·¤Æ¡¢¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¢¤ë¤È¡£¤½¤·¤ÆÂç¤¤Ê´Ø¿´¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢¸©ÆâÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï¸øÈñ²òÂÎ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÌó3ËüÅï¤Î¤¦¤Á8500Åï¤¢¤Þ¤ê¤Î²òÂÎ¤¬´°Î»¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃÚÃÎ»ö¤Ï¡Öºî¶È°÷¤òÁý°÷¤·¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£