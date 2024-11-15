¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¢¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCITRUS CURIO CITY¡Ù¤ÎÁ´¶Ê¥È¥ì¡¼¥é¡¼¸ø³«
11·î20Æü¤Ë¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCITRUS CURIO CITY¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¤¬¡¢Á´¶Ê¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ØCITRUS CURIO CITY¡Ù¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ø¿ôÊ¬´Ö¤Î¥¨¡¼¥ë¤ò¡Ù¼çÂê²Î¡ÖCYAN¡×¤äºÇ¿·¶Ê¡ÖHappiness¡×¤Û¤«¡¢¿·¶Ê¡Ößê½®¡×¡Ösayonara bathroom¡×¡Ö¤Ò¤È¤È¤¤Î¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¡×¡Ö¥Ï¥°¥ì¥Ä¥Ð¥á¡×¤Ê¤ÉÁ´8¶Ê¼ýÏ¿¡£¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³Ú¶Ê¤Î°ìÉô¤òÆ°¤¯¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤È¶¦¤ËÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½ºßÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡Ê¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×/Amazon.co.jp/¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡Ë¤Ç¤ÎÍ½Ìó¼Ô¤ËÀèÃåÆÃÅµ¤Ç¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCITRUS CURIO CITY¡Ù¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄê¥¤¥ó¥¹¥ÈCD¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤ÏPre-add/Pre-save¤ò¼Â»ÜÃæ¡¢Apple Music¤ÈSpotify¤Ç¤ÏPre-add/Pre-save¤ò¤¹¤ë¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æþ¤ê¤Î²èÁü¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://share.stationhead.com/fredericjp
¢¨Apple MusicÍÎÁ²ñ°÷¤ª¤è¤ÓSpotify Premium²ñ°÷¸ÂÄê
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
2024.11.20 Release
½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡ÊCD¡ÜBlu-ray¡Ë: ¡ï5,980¡Êtax in¡ËAZZS-160
½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡ÊCD¡ÜDVD¡Ë: ¡ï4,700¡Êtax in¡ËAZZS-161
ÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¡Ë: ¡ï2,200¡Êtax in¡ËAZCS-1130
¢£CD¼ýÏ¿¶Ê¡ÊÁ´8¶Ê¡Ë
01 CYAN¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ø¿ôÊ¬´Ö¤Î¥¨¡¼¥ë¤ò¡Ù¼çÂê²Î¡Ë
02 ßê½®
03 Happiness
04 sayonara bathroom
05 ¤Ò¤È¤È¤¤Î¥é¥º¥Ù¥ê¡¼
06 ¥Ï¥°¥ì¥Ä¥Ð¥á
07 PEEK A BOO
08 ¥Ú¥Ñ¡¼¥ß¥ó¥È¥¬¥à
¢£Blu-ray/DVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
FREDERHYTHM TOUR 2023-2024 " WELL ³ú ONE ¡Èat Zepp Osaka Bayside(2023.12.16)
Opening¡¡01.Ç®ÂÓÌë¡¡02.¥ª¥ï¥é¥»¥Ê¥¤¥È¡¡03.¤«¤Ê¤·¤¤¤¦¤ì¤·¤¤¡¡04.Â¾½ê¤Î¥Ô¥é¥Ë¥¢¡¡05.SPAMÀ¸³è
06.¥é¥Ù¥ó¥À¡¡07.midnight creative drive¡¡08.Îº¡¡09.¥ª¥É¥ë¡¼¥×¡¡10.¥¹¥¥é¥¤¥º¥à
11.¶ä²Ï¤Î²Ì¤Æ¤ËÏ¢¤ìµî¤Ã¤Æ¡ª¡¡12.¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ë¥À¥ó¥µ¡¼¡¡13.KITAKU BEATS¡¡14.¥¸¥ã¥ó¥¡¼
15.¥Ú¥Ñ¡¼¥ß¥ó¥È¥¬¥à¡¡EN1.PEEK A BOO¡¡EN2.¥ª¥ó¥ê¡¼¥ï¥ó¥À¡¼
¢¨Blu-ray¤Ë¤ÏFREDERHYTHM TOUR 2023-2024 " WELL ³ú ONE ¡È¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤â¼ýÏ¿
¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¢¨¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö
11·î25Æü¡Ê·î¡ËZepp Nagoya
OPEN 18:00 / START 19:00
¢£¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
ÎÁ¶â¡¡5,800±ß¡Ê¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ¡Ë
ÀÊ¼ï¡¡1FÎ©¸«¡¿2F»ØÄê
ºÇÂ®¥×¥ì¥ª¡¼¥À¡¼¼õÉÕ´ü´Ö¡§9·î6Æü¡Ê¶â¡Ë18:00 - 9·î16Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë23:59
¥Á¥±¥Ã¥È¿½¹þ¤ß¡§https://frederic-official.com/news/detail/3189
¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
11·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ÖUMIMOYASU 2024 MOVE -MOVE OUT-¡×
Åìµþ Zepp Haneda(TOKYO) w/ THE ORAL CIGARETTES
Á´¸ø±é OPEN 18:00 / START 19:00
¢£¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
ÎÁ¶â¡¡6,600±ß¡Ê¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ¡Ë
ÀÊ¼ï¡¡1F¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¿2F»ØÄê
°ìÈÌÈ¯ÇäÃæ
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://frederic-official.com/feature/umimoyasu2024_move
¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
2025Ç¯2·î11Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë¿À¸Í ¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë
2025Ç¯2·î24Æü¡Ê·î¡¦µÙ¡ËÅìµþ ÆüËÜÉðÆ»´Û
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://frederic-official.com/feature/arena2025
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡Instagram¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È
¢¡TikTok¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È