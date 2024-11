東京都交通局が、ディズニー映画最新作『ライオン・キング:ムファサ』の公開を記念して、都営交通アプリを使用したデジタルスタンプラリーを実施。

都営交通に関する4か所のスポットを巡り、限定デザインスタンプを4つすべて集めた方に対し、映画関連非売品グッズや都営交通グッズなどの素敵な景品が抽選でプレゼントされます☆

ディズニー映画『ライオン・キング:ムファサ』公開記念「都営交通デジタルスタンプラリー」

開催期間:2024年11月18日(月)〜2025年1月19日(日)

参加方法:

都営交通アプリを起動し、タブよりスタンプを選択。スタンプラリーのスポットにて、QRコードを読み取り、限定デザインのスタンプを獲得する。獲得したスタンプはイベントスタンプタブより、「ディズニー映画最新作『ライオン・キング:ムファサ』公開記念 都営交通デジタルスタンプラリー」を選択すると確認ができます。4個すべてのスタンプを集めた方に、素敵な景品が抽選でプレゼントされます。

※都営交通アプリを持っていない方は、Android、iOSよりそれぞれダウンロードください

タンプラリーのスポット:(全4か所)

都営交通沿線セレクトショップ「とえいろ」/新宿線市ヶ谷駅構内曙橋駅/新宿線構内(改札内)王子駅前停留場/東京さくらトラム停留場内熊野前駅/日暮里・舎人ライナー構内(改札内)

2024年12月20日より全国ロードショーされる、ディズニー映画最新作『ライオン・キング:ムファサ』

『ライオン・キング』では明かされなかった「シンバ」の父、偉大なる王「ムファサ」の“はじまりの物語”が語られます。

ディズニー映画『ライオン・キング:ムファサ』の公開を記念し、都営交通4か所を巡る「デジタルスタンプラリー」を開催。

限定デザインスタンプを4つすべて集めた方の中から抽選で、映画関連の非売品グッズや都営交通グッズなどがプレゼントされます☆

ディズニー映画『ライオン・キング:ムファサ』公開記念「都営交通デジタルスタンプラリー」景品

スタンプを4つ集めることで応募できるグッズは全部で8種類。

”映画『ライオン・キング:ムファサ』”非売品グッズまたは”都営交通グッズ”のいずれかに応募できます。

ディズニー映画『ライオン・キング:ムファサ』帽子

当選人数:5名

『ライオン・キング:ムファサ』のロゴを大胆に刺繍した帽子。

黒地にゴールドの刺繍が映える、ファッションのアクセントにぴったりなグッズです。

ディズニー映画『ライオン・キング:ムファサ』リュックサック

当選人数:5名

アースカラーで仕上げられた、普段使いしやすいリュックサック。

作品の世界観をイメージさせる、ブラウンとブラックのカラーリングがおしゃれです。

ディズニー映画『ライオン・キング:ムファサ』スウェット

当選人数:5名

フロントに『ライオン・キング:ムファサ』のロゴをレイアウトしたスウェット。

シンプルなデザインなので、様々なシーンで着回すことができます。

ディズニー映画『ライオン・キング:ムファサ』ペンホルダー

当選人数:5名

ゴージャスなゴールドカラーがインパクト大なペンホルダー。

中央に黒字でプリントされたタイトルロゴがアクセントになっています。

ディズニー映画『ライオン・キング:ムファサ』キッズTシャツ

当選人数:5名

重ね着コーデにぴったりな、キッズサイズのTシャツ。

「ムファサ」のロゴを大きくプリントした、存在感抜群な一着です。

ディズニー映画『ライオン・キング:ムファサ』ブレスレット

当選人数:10名

『ライオン・キング:ムファサ』のロゴが刻印されたブレスレット。

ナチュラルテイストな素材で作られた、主張しすぎないデザインもポイントです。

ディズニー映画『ライオン・キング:ムファサ』ブラックレザーノートブックとゴールドインクペン

当選人数:10名

シックなカラーで仕上げられた、レザーノートブックとインクペンのセット。

ブラックとゴールドのコントラストが美しい、男女問わず愛用できるステーショナリーです。

都営交通公式スタンプブック

当選人数:10名

地下鉄4線(浅草・三田・新宿・大江戸)の各駅、東京さくらトラム(都電おもいで広場、三ノ輪橋おもいで館)のスタンプを集めることができる、都営交通公式スタンプブック。

スタンプを押した日付を書くこともでき、スタンプをゲットした駅にチェックを付けるとスタンプがまだない駅が一目でわかります。

映画関連非売品グッズや都営交通グッズなど素敵な景品が抽選でプレゼントされる、都営交通アプリを使ったスタンプラリー。

ディズニー映画『ライオン・キング:ムファサ』公開記念「都営交通デジタルスタンプラリー」は、2024年11月18日より開催です☆

ⓒ2024 Disney

