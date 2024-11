´°Á´¿·ºî·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡Ø³Ú±àÄÉÊü ¿´¤Î¥ì¥¾¥Ê¥ó¥¹¡Ù2026Ç¯¸ø³«·èÄê¡ª ¥­¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÆÃÊó±ÇÁü¤â²ò¶Ø

『楽園追放 心のレゾナンス』特報

2014年に公開された劇場アニメ『楽園追放 -Expelled from Paradise-』の続編となる完全新作劇場アニメ『楽園追放 心のレゾナンス』が、2026年に公開されることが発表された。制作チームが再集結し、前作のその先を描く新たな物語が展開される。本作の公開に先立ち、キービジュアルと特報映像も公開された。特報映像はYouTubeで視聴可能で、ファンの期待を高める内容となっている。前作からのキャラクターや新たなキャラクターが登場し、どのような物語が展開されるのか注目が集まる。『楽園追放 心のレゾナンス』の監督には水島精二が、脚本には虚淵玄(ニトロプラス)が起用されている。キャラクターデザインは齋藤将嗣が担当し、音楽はNARASAKIが手掛ける。前作の制作チームが再び集結し、ファンにとっては嬉しいニュースだ。■作品情報『楽園追放 心のレゾナンス』公開時期:2026年予定監督:水島精二脚本:虚淵玄(ニトロプラス)キャラクターデザイン:齋藤将嗣音楽:NARASAKI『楽園追放 心のレゾナンス』公式サイト: https://rakuen-tsuiho.com/ 『楽園追放 心のレゾナンス』公式 X: https://x.com/efp_official 推奨ハッシュタグ:#楽園追放また、2024年11月15日から28日まで、10周年を記念したリバイバル上映『楽園追放 -Impelled by 10th Anniversary-』も行われる。前作を再度楽しむ機会となるので、こちらも見逃せない。・リバイバル上映『楽園追放 -Impelled by 10th Anniversary-』上映日程:2024年11月15日(金)〜11月28日(木)『楽園追放 -Expelled from Paradise-』公式サイト: https://rakuen-tsuiho.com/1/top.html ©東映アニメーション・ニトロプラス/楽園追放ソサイエティ2