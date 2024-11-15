YouTube連載「宇野維正のMOVIE DRIVER」 『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』配信
映画・音楽ジャーナリスト宇野維正によるYouTube連載「宇野維正のMOVIE DRIVER」の最新回『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』が、リアルサウンド映画部のYouTubeチャンネルにて配信された。24年ぶり続編の評価は？ 『グラディエーターII』の功績と不満点【宇野維正のMOVIE DRIVER】
「宇野維正のMOVIE DRIVER」は、宇野が車を運転しながら毎回ピックアップした映画やドラマシリーズについて話す番組。最後に10点満点（小数点あり）で採点を行う。
今回は、リドリー・スコット監督の『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』を紹介。
■公開情報『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』全国公開中監督：リドリー・スコット脚本：デヴィッド・スカルパキャラクター創造：デヴィッド・フランゾーニストーリー：ピーター・クレイグ、デヴィッド・スカルパ出演：ポール・メスカル、デンゼル・ワシントン、ペドロ・パスカル、コニー・ニールセン、ジョセフ・クイン、フレッド・ヘッキンジャー、リオル・ラズ、デレク・ジャコビ配給：東和ピクチャーズ©2024 PARAMOUNT PICTURES.公式サイト：https://gladiator2.jp/公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/Paramount_Japan公式Instagram：instagram.com/paramount_japan/公式Youtube：https://www.youtube.com/ParamountJapan公式TikTok：@paramountjapan