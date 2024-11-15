¤¿¤À¤ÎÍ¥¤·¤¤ÃËÍ§¤À¤Á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë...¹ðÇò¤µ¤ì¤Æµ¤¤Þ¤º¤¤´Ø·¸¤Ë¡ª¡©
Í§¤À¤Á¤äÈà»á¡¢¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Î¾å»Ê¤äÀèÇÚ¤Ê¤É¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÇº¤ó¤À¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¡¢Ray WEBÊÔ½¸Éô¤Ï¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ç¤ÎÎø°¦¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÉ¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤ÆÌ¡²è¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÁ°²ó¤Î¤ªÏÃ¡ä
Æ±¤¸¥µ¡¼¥¯¥ë¤ÎÆ©¤Ï¡¢¥Þ¥¤¬º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ä¤â½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤Ë¡¢¥Þ¥¤Ï¿ì¤Ã¤¿Àª¤¤¤Ç¡Ö»ä¤Î¤³¤È¹¥¤¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Æ©¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÅú¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ä¡©
¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÁÇÄ¾¤ËÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Æ©¤ÈÉÕ¤¤¢¤¨¤¿¥Þ¥¡£
ÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢Í¦µ¤¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·ÁÇÄ¾¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¤¤¤¤Êý¸þ¤ËÊª»ö¤¬¿Ê¤à¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡£
¸¶°Æ¡§Ray WEBÊÔ½¸Éô
ºî²è¡§¤Þ¤á¤É