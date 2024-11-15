Åìµþ±ß¡¢155±ßÂæ¸åÈ¾
¡¡15Æü¤ÎÅìµþ³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤Ï¡¢1¥É¥ë¡á155±ßÂæ¸åÈ¾¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸á¸å5»þ¸½ºß¤ÏÁ°ÆüÈæ06Á¬±ß¹â¥É¥ë°Â¤Î1¥É¥ë¡á155±ß77¡Á79Á¬¡£¥æ¡¼¥í¤Ï01Á¬±ß°Â¥æ¡¼¥í¹â¤Î1¥æ¡¼¥í¡á164±ß42¡Á46Á¬¡£
¡¡Ä«Êý¤Ï±ßÇä¤ê¥É¥ëÇã¤¤¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤ê¡¢°ì»þ1¥É¥ë¡á156±ßÂæ¸åÈ¾¤òÉÕ¤±¤¿¡£ÊÆ·Êµ¤¤¬Äì·ø¤¯¡¢ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤ÎÍø²¼¤²¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬´Ë¤Þ¤ë¤È¤Î´ÑÂ¬¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¤Î7¡Á9·î´ü¤Î¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡Ë¤¬¼å¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â±ßÇä¤ê¤òÂ¥¤·¤¿¡×¡Ê»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤ÀÂ¸µ¤ÎµÞÂ®¤Ê±ß°Â¿Ê¹Ô¤ò¼õ¤±¡¢¸á¸å¤Ë¤Ï±ßÇã¤¤¥É¥ëÇä¤êÃíÊ¸¤òÆþ¤ì¤ÆÍø±×¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤ëÆ°¤¤¬³èÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£