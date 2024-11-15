Åìµþ¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Þ¤Ç1Ç¯¡¡¥á¥À¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä±þ±ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª
¡¡ÆüËÜ¤Ç½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡¢Ä°³Ð¤Ë¾ã³²¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î¹ñºÝ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡Ö¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×ÅìµþÂç²ñ¤Î³«Ëë¤Þ¤Ç¤¢¤È1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿15Æü¡¢µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼Ä¹ßÀ¤Í¤ë¤µ¤ó¡Ö¿·¤·¤¤Áë¸ý¤Ë¡×¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ø¤Î»×¤¤¸ì¤ë
¡¡Âç²ñ¥á¥À¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Á´¹ñ¤Î¾®Ãæ¹â¹»À¸Ìó8Ëü¿Í¤¬¡¢3°Æ¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÅêÉ¼¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç±©¤Ð¤¿¤¯¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¡¢ÀÞ¤ê»æ¤Çºî¤Ã¤¿Äá¤¬Âç¤¤¯ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¡¢È¾¿ô°Ê¾å¤ÎÉ¼¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç·×8¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥ÕÂîµå¤ÎµµÂôÍýÊæ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤é¤·¤¯¤Æ¤¹¤´¤¯¤¤ì¤¤¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¥á¥À¥ë¤¬¤È¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¼êÏÃ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿±þ±ç¡Ö¥µ¥¤¥ó¥¨¡¼¥ë¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Î¾¼ê¤ò¹¤²¤Æ¤Ò¤é¤Ò¤é¤µ¤»¤ë¡ÖÇï¼ê¡×¤äÇï¼ê¤Î·Á¤«¤éÎ¾¼ê¤òÁ°¤Ë½Ð¤¹¡Ö¹Ô¤±¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Íè¾ì¼Ô¤â°ì½ï¤Ë¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î±þ±ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³Ø¤ó¤À¡£
¡¡Âç²ñ±þ±ç¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ÎÇÐÍ¥¡¦Ä¹ßÀ¤Í¤ë¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¤Ï¡Ö¥Ç¥Õ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ïµ®½Å¤Êµ¡²ñ¡£¥Ç¥Õ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤í¤¦¼Ô¤ÎÊý¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¡£ÉáÃÊ¤Î¹ÔÆ°¤«¤é¼«Ê¬¤âÊÑ¤ï¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÅìµþÂç²ñ¤ÏÍèÇ¯11·î15¡Á26Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢70¡Á80¤Î»²²Ã¹ñ¡¦ÃÏ°è¤«¤éÌó3Àé¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬»²²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¡£