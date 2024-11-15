²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È3°Ì»ØÌ¾¡¡ÆÁÅç¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î²ÃÆ£¶ÁÁª¼ê¤¬²¾·ÀÌó¡ÚÆÁÅç¡Û
10·î¤Î¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¡¢²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º¤«¤é3°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿ÆÁÅç¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î²ÃÆ£¶ÁÁª¼ê¤Ï¡¢11·î15Æü¡¢ÆÁÅç»Ô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç²£ÉÍDeNA¤ÎµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤é¤ÈÆþÃÄ¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸ò¾Ä¤Î·ë²Ì¡¢¤¤¤º¤ì¤â¿äÄê¤Ç·ÀÌó¶â5500Ëü±ß¡¢Ç¯Êð750Ëü±ß¤Ç²¾·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¶¯¸ª¶¯ÂÇ¤Î¥·¥çー¥È¡¢²ÃÆ£¶ÁÁª¼ê¤Ï¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤Î22ºÐ¡£
2024Ç¯¡¢Âç³Øºß³ØÃæ¤Ê¤¬¤éNPBÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤·ÆÁÅç¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¥½¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¡¢1Ç¯ÌÜ¤«¤éÉÔÆ°¤Î4ÈÖ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö3³ä20ËÜ¤òÂÇ¤Á¤¿¤¤¡£¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º¤ÎËÒÁª¼ê¤Ï¤½¤Î¿ô»ú¤Ë°ìÈÖ¶á¤¤Áª¼ê¡¢ËÒÁª¼ê¤Î¤è¤¦¤ÊÂÇ¤Ã¤Æ¼é¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¡×
²ÃÆ£Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ì´¤ò»ý¤Ã¤ÆÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿ÆÁÅç¤Ï»×¤¤½Ð¿¼¤¤ÃÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º¤«¤é3°Ì»ØÌ¾ ÆÁÅç¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¥½¥Ã¥¯¥¹ ²ÃÆ£¶ÁÁª¼ê¡Ê22¡Ë¡Ë
¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÌîµå¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤Î1Ç¯´Ö¤¬°ìÈÖÆâÍÆ¤¬Ç»¤¤¡£µ¤»ý¤Á¤ÎÉôÊ¬¤Ç180ÅÙ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤³¤³¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤òµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬ÆÁÅç¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¥½¥Ã¥¯¥¹¡£¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×
²ÃÆ£Áª¼ê¤Ï12·î7Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤ë¿·ÆþÃÄ²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£