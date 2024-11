甲田まひるが、前作「Honey:)」に続く3カ月連続リリースの第2弾曲「SIDE EYE」を11月22日(金)に先行配信し、第3弾としてEP『STOP ME』のリリースすることを発表した。関連記事: 甲田まひるが語る22歳の今を記した初アルバム、一番の手応えと理想 表題曲「STOP ME」と「I LIKE IT LIKE THAT」は、新進気鋭のプロデューサーLYNNとの初のコラボレーションによって生まれた作品で、LYNNが手掛けたトラックに甲田まひる独自のHIPHOPやR&Bのエッセンスが加わり、彼女のスタイルが光る新しいサウンドが展開されている。そして「SIDE EYE」は、甲田が「Snowdome」でもタッグを組んだプロデューサーSUNNY BOYとの久々の共作となる楽曲。「Snowdome」のしっとりとした雰囲気とは一味違う、ダンストラック要素を織り交ぜたアプローチが特徴。甲田のボーカルが冬の冷たく澄んだ空気を感じさせるサウンドに溶け込み、季節感をまとった繊細かつ洗練された音作りが魅力的な一曲となっている。

また、甲田まひるは12月15日(日)に東京・渋谷WWWにて2ndワンマンライブ「STOP ME」を開催が決定している。このライブでは、新曲「SIDE EYE」やEP「STOP ME」に収録された楽曲も披露される予定。<リリース情報>甲田まひる「SIDE EYE」https://wct.live/app/41960/Mahiru-Coda-STOPME<ライブ情報>甲田まひる2ndワンマンライブ「STOP ME」2024年12月15日(日)渋谷WWW開場 16:30/開演 17:00チケットURL:https://www.sma.co.jp/s/sma/music/mahirucoda_stopmeオールスタンディング¥4000(税込/別途ドリンク代)お問い合わせ:HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077甲田まひるOfficial HP:https://mahirucoda.com/