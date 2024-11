千葉県出身のラッパーBonberoが、11月20日(水)にリリースするファーストアルバム『For A Reason』のトラックリストとアートワークを公開した。Bonberoは、21歳にしてシーンにおいて最高峰のラップスキルとワードセンス、圧倒的なライブパフォーマンスで全国各地の大型フェスへ出演するなど、シーンの中核を担う存在へと成長を続けている。「For A Reason」(起こるべくして起こる)は、キャリアを積み重ねる中での葛藤や、そこに至るまでの軌跡をラップで綴ったアルバム。客演には、「BAD HOP - B2B」以来の共作となるBenjazzy、日本のシーンをリードし続けるSEEDA、「SAKURABA Remix」での共演も記憶に新しいJinmenusagi、ラップスタア誕生 2024年の王者であるKohjiya、「SCENE!」以来の共演となるSkaai、シンガーLil' Leise But Gold.が参加している。プロデューサーにはBonberoとも親交が深いascii、TAXON、D3adStock、uin等が楽曲を提供した。

<リリース情報>Bonbero『For A Reason』2024年11月20日(水)リリース=収録トラックリスト=1. Intro (prod. ascii)2. For A Reason feat. Benjazzy (prod. ascii, D3adStock, TAXON)3. Ringdidiringring feat. SEEDA (prod. D3adStock)4. Million Back (prod. ascii, TAXON)5. Way (Interlude) (prod. ascii)6. Naked Eyes feat. Kohjiya (prod. ascii)7. Seven (prod. daveyoh_)8. Flafla (prod. ascii, uin)9. Hagishiri feat. Jinmenusagi (prod. uin)10. Twisted feat. Skaai (prod. uin)11. Oil Freestyle (prod. uin)12. Jerry feat. Lil' Leise But Gold (prod. uin)Mixed by ashtrayyMastering by Shiota Hiroshi (SALT FIELD MASTERING)Photo: Daiki MiuraJacket Design by pootee