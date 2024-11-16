²»³Ú¤Îº×Åµ¡Ö¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È 2024¡×¤¬11·î30Æü¤ËÊüÁ÷·èÄê¡ª ÁíÀª35ÁÈ°Ê¾å¤Î¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï²»³Ú¤Îº×Åµ¡Ö¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È 2024¡×¤¬¡¢2024Ç¯11·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë19»þ¤«¤é22»þ54Ê¬¤Þ¤Ç¤Î4»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢2001Ç¯¤ËÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¡¢º£²ó¤Ç24²óÌÜ¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¡£
Áí¹ç»Ê²ñ¤Ë¤ÏÝ¯°ææÆ¤¬¡¢»Ê²ñ¤Ë¤Ï±©Ä»¿µ°ì¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¢»ÔÐÔÎèÆà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤äÏÃÂê¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¡Öº£¸«¤¿¤¤¡¦Ä°¤¤¿¤¤¡×²»³Ú¤òµÍ¤á¹þ¤ß¡¢ÁíÀª35ÁÈ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±éÍ½Äê¤À¡£²»³Ú¤Ç¤³¤Î1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ë²Ú¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢16ÁÈ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉGLAY¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥È±þ±ç¥½¥ó¥°¤òÃ´Åö¤·¤¿¹ñÌ±Åª²Î¼êMISIA¡¢²Æ¥Õ¥§¥¹¤Ç¤Î¶¦±é¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿À±Ìî¸»¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸¿ô¤¬1²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤ë³Ú¶Ê¤ò»ý¤ÄMrs. GREEN APPLE¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬Â·¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£Ç¯³èÌö¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×Ã±ÆÈºÇÂ¿Æ°°÷¿ô61Ëü5000¿Í¤Î5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅÃæ¤ÎSnow Man¡¢ÊÆ¡¦Billboard¤Î¥á¥¤¥ó¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È¤ÇTOP5Æþ¤ê¤·¤¿SEVENTEEN¤Ï°¦ÃÎ¸©¤Î¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä¤«¤éÀ¸Ãæ·Ñ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Stray Kids¤ÏÊÆ¡¦Billboard 200¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç5Ï¢Â³½éÅÐ¾ì1°Ì¤È¤¤¤¦µÏ¿¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢SUPER EIGHT¡¢King & Prince¡¢SixTONES¡¢NewJeans¡¢NiziU¡¢Æü¸þºä46¡¢Perfume¡¢SUPER BEAVER¡¢Í³·°¤Ê¤É¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ëº£Ç¯¤ÎÁí·è»»¤È¤Ê¤ë¡£Á´¶Ê¤¬ÏÃÂê¶Ê¡¦¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¤³¤Î²»³Úº×Åµ¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤µ¤é¤Ê¤ë¹ë²Ú½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÂ³Êó¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂÔË¾¤Î°ìÌë¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
ÈÖÁÈÌ¾¡§Æü¥Æ¥ì·Ï²»³Ú¤Îº×Åµ ¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È 2024
ÊüÁ÷Æü¡§2024Ç¯11·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë19:00¡Á22:54
¾ì½ê¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÈÖÄ®¥¹¥¿¥¸¥ª
½Ð±é¼Ô¡§Áí¹ç»Ê²ñ Ý¯°ææÆ¡¢»Ê²ñ ±©Ä»¿µ°ì¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¢»ÔÐÔÎèÆà¥¢¥Ê
ÈÖÁÈ¸ø¼°SNS¡§
X¡§https://x.com/musicday_ntv
Instagram¡§https://www.instagram.com/musicday_official/
ÈÖÁÈ¸ø¼°HP¡§https://www.ntv.co.jp/best-artist/
¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
Áí¹ç»Ê²ñ¤Ë¤ÏÝ¯°ææÆ¤¬¡¢»Ê²ñ¤Ë¤Ï±©Ä»¿µ°ì¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¢»ÔÐÔÎèÆà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤äÏÃÂê¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¡Öº£¸«¤¿¤¤¡¦Ä°¤¤¿¤¤¡×²»³Ú¤òµÍ¤á¹þ¤ß¡¢ÁíÀª35ÁÈ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±éÍ½Äê¤À¡£²»³Ú¤Ç¤³¤Î1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ë²Ú¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢16ÁÈ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉGLAY¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥È±þ±ç¥½¥ó¥°¤òÃ´Åö¤·¤¿¹ñÌ±Åª²Î¼êMISIA¡¢²Æ¥Õ¥§¥¹¤Ç¤Î¶¦±é¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿À±Ìî¸»¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸¿ô¤¬1²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤ë³Ú¶Ê¤ò»ý¤ÄMrs. GREEN APPLE¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬Â·¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£Ç¯³èÌö¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×Ã±ÆÈºÇÂ¿Æ°°÷¿ô61Ëü5000¿Í¤Î5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅÃæ¤ÎSnow Man¡¢ÊÆ¡¦Billboard¤Î¥á¥¤¥ó¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È¤ÇTOP5Æþ¤ê¤·¤¿SEVENTEEN¤Ï°¦ÃÎ¸©¤Î¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä¤«¤éÀ¸Ãæ·Ñ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Stray Kids¤ÏÊÆ¡¦Billboard 200¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç5Ï¢Â³½éÅÐ¾ì1°Ì¤È¤¤¤¦µÏ¿¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢SUPER EIGHT¡¢King & Prince¡¢SixTONES¡¢NewJeans¡¢NiziU¡¢Æü¸þºä46¡¢Perfume¡¢SUPER BEAVER¡¢Í³·°¤Ê¤É¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ëº£Ç¯¤ÎÁí·è»»¤È¤Ê¤ë¡£Á´¶Ê¤¬ÏÃÂê¶Ê¡¦¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¤³¤Î²»³Úº×Åµ¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤µ¤é¤Ê¤ë¹ë²Ú½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÂ³Êó¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂÔË¾¤Î°ìÌë¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
ÈÖÁÈÌ¾¡§Æü¥Æ¥ì·Ï²»³Ú¤Îº×Åµ ¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È 2024
ÊüÁ÷Æü¡§2024Ç¯11·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë19:00¡Á22:54
¾ì½ê¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÈÖÄ®¥¹¥¿¥¸¥ª
½Ð±é¼Ô¡§Áí¹ç»Ê²ñ Ý¯°ææÆ¡¢»Ê²ñ ±©Ä»¿µ°ì¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¢»ÔÐÔÎèÆà¥¢¥Ê
ÈÖÁÈ¸ø¼°SNS¡§
X¡§https://x.com/musicday_ntv
Instagram¡§https://www.instagram.com/musicday_official/
ÈÖÁÈ¸ø¼°HP¡§https://www.ntv.co.jp/best-artist/
¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È