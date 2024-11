甲田まひるが、3カ月連続リリースの第2弾となる楽曲「SIDE EYE」を11月22日に先行配信。さらに、第3弾として3曲入りのEP『STOP ME』を12月6日にリリースする。

表題曲「STOP ME」と「I LIKE IT LIKE THAT」は、新進気鋭のプロデューサー LYNNとの初のコラボレーションによって生まれた作品。LYNNが手掛けたトラックに甲田まひる独自のHIPHOPやR&Bのエッセンスが加わり、彼女のスタイルが光る新しいサウンドが展開されている。

「SIDE EYE」は、甲田が「Snowdome」でもタッグを組んだプロデューサー SUNNY BOYとの久々の共作となる楽曲。「Snowdome」のしっとりとした雰囲気とは一味違う、ダンストラック要素を織り交ぜたアプローチが特徴だ。甲田のボーカルが冬の冷たく澄んだ空気を感じさせるサウンドに溶け込み、季節感をまとった繊細かつ洗練された音作りが魅力的な一曲に仕上がっている。

本日よりApple Music、SpotifyでPre-Add/Pre-Saveがスタート。登録すると、「SIDE EYE」のビジュアライザーで先行して少し聴くことができ、配信日に楽曲が自身のライブラリに自動追加される。

また、甲田まひるは12月15日に東京 渋谷WWWにて2ndワンマンライブ『STOP ME』を開催予定。本公演では、新曲「SIDE EYE」やEP『STOP ME』に収録される楽曲も披露される予定だ。チケットは現在発売中。

(文=リアルサウンド編集部)