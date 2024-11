NCT WISH、クリスマス期間にダイバーシティ東京 プラザとコラボ！イベントやサイン会も開催

◆NCT WISHによるクリスマスイベントを開催!

NCT WISHが、「NCT WISH WISHFUL Christmas in DiverCity Tokyo Plaza」を2024年11月30日(土)〜12月25日(水)の期間で開催し、ダイバーシティ東京 プラザとクリスマス期間限定でコラボレーションする。NCT WISHによるクリスマスイベント「NCT WISH WISHFUL Christmas party in DiverCity Tokyo Plaza 〜Wishes come true〜」を開催。この日だけのスペシャルなクリスマスステージに期待が高まる。12月25日(水)に発売される日本1stアルバム「WISHFUL」の発売を記念した公開サイン会の開催も決定。イベントの優先エリアやサイン会に関する応募詳細は、後日、NCT OFFICIALサイトにて案内される。

■開催概要

開催日:2024年12月23日(月)

場所:2F フェスティバル広場

時間:13:00〜



※本イベントは、シオン・ユウシ・ジェヒ・リョウ・サクヤの5人での出演となります。

※詳細は後日NCT OFFICIALサイトにてお知らせいたします。

◆ファンによる特別なメッセージツリーを設置!

ダイバーシティ東京 プラザ5Fユニクロ前 多目的スペースに「NCT WISH WISHFUL TREE」が登場。この特別なツリーに、ファンの皆様からの願いごとや応援メッセージを集め、NCT WISHと世界中のファンの絆を象徴する空間を演出する。足を運ぶ際には、あなたの思いを投稿して、ツリーに飾りつけてみてはいかがだろうか。

<開催概要>

開催期間:2024年12月13日(金)〜12月25日(水)

場所:5Fユニクロ前 多目的スペース

※投稿方法は後日NCT OFFICIAL サイトよりご確認ください。

◆オリジナルノベルティがGETできるお買物キャンペーンを開催

館内対象店舗にてお買い上げの当日のレシートを3F 総合案内所に提示すると、ここでしか手に入らないメンバーのオリジナルステッカーなどをプレゼント。

■開催概要

<開催期間>

【第一弾】2024年11月30日(土)〜12月20日(金)

【第二弾】2024年12月21日(土)〜12月25日(水)



<ノベルティ内容>

【第一弾】オリジナルステッカー(全7種よりランダムで1枚)

【第二弾】内容につきましては、後日施設ウェブサイトでお知らせいたします。



<引換条件>

【第一弾】2,000円(税込/合算不可)以上のお買い上げレシート提示

【第二弾】3,000円(税込/合算不可)以上のお買い上げレシート提示



引換場所:3F 総合案内所

引換時間:物販の営業時間に準じます。

各日先着:平日150人、土日祝250人(なくなり次第終了)



※第一弾、第二弾それぞれ期間中お一人様1日1回限りのお渡しとなります。

※キャンペーン内容は変更になる場合がございます。

※当日お買い上げいただいたレシートのみ有効となります。クレジットカード控えなどは対象外となります。

※当日レシートを発行できない店舗は対象外(サービス・飲食店舗含む)となります。

※転売および営利目的でのご利用は禁止いたします。

※他のお客様のご迷惑になる行為はご遠慮ください。

◆NCT WISHで彩られた巨大クリスマスツリーが大階段に登場

フェスティバル広場の大階段には、彼らをイメージした高さ約6mの巨大クリスマスツリーが登場する。また大階段イルミネーションも期間限定でNCT WISH仕様にバージョンアップ。クリスマス気分と彼らの世界観を同時に味わえるクリスマスツリーを楽しんでみてはいかがだろうか。

■開催概要

開催期間:2024年11月30日(土)〜12月25日(水)予定

場所:2Fフェスティバル広場 大階段

点灯時間:16:00〜22:00(クリスマスツリー・大階段イルミネーション)



※詳細は予告なく変更することがございます。

※他イベントの兼ね合いで一部装飾の展開を中止している可能性がございます。予めご了承ください。

◆館内がNCT WISHのメンバーでいっぱいに!

今回のコラボレーション限定のNCT WISH WISHFUL BIG PILLARの館内装飾が登場! メンバーが描かれたゲートや大型柱巻きと一緒に写真撮影をしてみてはいかがだろうか。さらに、メンバーからのスペシャルメッセージが聞ける館内放送の他、大画面のサイネージでミュージックビデオが放映される。

■開催概要

開催期間:2024年11月30日(土)〜12月25日(水)予定

場所:館内各所

※館内放送・ミュージックビデオの放映は、12月上旬より順次開始いたします。

※詳細は後日施設ウェブサイトにてお知らせします。

◆SNSキャンペーンも開催!

ダイバーシティ東京 プラザ公式Xアカウントをフォロー&対象の投稿をリポストした人の中から、抽選で合計10人にサイン入りポスターをプレゼント。

■開催概要

開催期間:2024年11月30日(土)〜12月25日(水)

施設公式アカウント

プレゼント内容:NCT WISH サイン入りポスター(シオン・ユウシ・ジェヒ・リョウ・サクヤ 5人のサイン)



※キャンペーン内容、景品は変更になる場合がございます。