“賞タイム”大谷翔平選手5冠なるか？「デコピンスーツ」ファッションで新たな名誉も「デコピンに勝てる者はいない」　

メジャーリーグ、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が、1日で一気に3つのタイトルを獲得する受賞ラッシュとなりました。

13日に「シルバー・スラッガー賞」、15日に「オールMLB」「ハンク・アーロン賞」「エドガー・マルティネス賞」と受賞し、22日にMVPの発表です。

青井実キャスター:

5冠いけるかもしれません。

SPキャスター・中村竜太郎氏:

5冠いったら最高ですよね。大谷さんがMVPをとって、アーロン・ジャッジ選手も、お互いリスペクトしている両選手がとったら本当にファンとしてはたまんないですよね。

MVPをとったら、両リーグでとるDHは史上初ということになります。

「ハンク・アーロン賞」も両リーグでとるのは初めてです。

「オールMLB」はファーストチームとセカンドチームがあり、ヘルナンデス選手はセカンドチーム、ベッツ選手はファーストチームと、ドジャースから3人選ばれています。

また、ヤンキースのジャッジ選手やソト選手も選ばれています。

さらにもう1つ、メジャーリーグ公式でノミネートされているものがあります。

球場入りのシーンを映像でもよくお伝えしていますが、ファッションの部分で「THE BEST MLB FITS OF THE SEASON」として15人が選ばれていて、大谷選手の写真が1枚目で紹介されています。

投稿されたオールスターの時のデコピンスーツの写真に「デコピン裏地が衝撃」「みんなかっこいい」「デコピンに勝てる者はいない」などのコメントがありました。