¡ÚËÉÉÜ¶¥ÎØ¡¦¶å½£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ¡ÛÌÚÂ¼¹°¤¬º£Àá¤â¹¶¤á¤ë¡¡Á°Àá¤Ï£Óµé½éÍ¥¾¡¡Ö¾¡¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ËÉÉÜ¶¥ÎØ£Æµ¡Ö¶å½£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕÁèÃ¥Àï¡×¤Ï£±£¶Æü¡¢³«Ëë¤¹¤ë¡£¾®ÁÒ£Çµ¡Ö¶¥ÎØº×¡×Ä¾Á°¤Î³«ºÅ¤ÇÄ¶¤¬¤Ä¤¯¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¤ÏÉÔºß¤À¤¬ËÌÆüËÜ¡¢´ØÅì¡¢Æî´ØÅì¡¢Ãæ¹ñ¡¢»Í¹ñ¡¢¶å½£¤ÎÀº±Ô¤¬Ç®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¡¡º£Àá¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¤ÏÌÚÂ¼¹°¡Ê£³£²¡áÀÄ¿¹¡Ë¤À¡£Á°Àá¤ÎÊ¿ÄÍ¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤£Óµé½éÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤Æ¤Î»²Àï¡£º£²ó¤Î¡Ö¶å½£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ¡×¤Ï¾®ÁÒ£Çµ¶¥ÎØº×¤ÎÎ¢³«ºÅ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¹¥¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬´é¤òÂ·¤¨¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤âº£´ü¤Î¹¥Ä´¤Ö¤ê¤Ê¤éàÂæÉ÷¤ÎÌÜáÅª¤ÊÂ¸ºß¤À¡£
¡Ö¾¡¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¡¤Æ¤ë»þ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤Ê¡¢¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡£Óµé½éÍ¥¾¡¤ÏËÜ¿Í¤â°Õ³°¤Ê¤Û¤É¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£À¾ÅÄÍ¥Âç¡Êº£²ó¤â»²Àï¡Ë¤ÎÆ¨¤²¤ò£´ÈÖ¼ê¤«¤é¤Þ¤¯¤ê²÷¾¡¡£Çä¤ê½Ð¤·Ãæ¤Î¼ã¼ê¤òÎÏ¤Ç¤Í¤¸Éú¤»¤¿¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£´ü¤Ï¶¥ÁöÆÀÅÀ¤¬£±£°£°ÅÀ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç£±£°£´ÅÀÂæ¤Þ¤Ç²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£¥Ð¥Ã¥¯ËÜ¿ô¤Ï£²£²ËÜ¤ÇÅ°ÄìÀè¹Ô¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢£²Ï¢ÂÐÎ¨¤¬£µ³ä¤ËÇ÷¤ë°ÂÄê¤Ö¤ê¡£ÄìÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¾Ú¤·¤À¡£
¡ÖÎý½¬¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤ÇµÓÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ÊÑ¤ï¤é¤º¹µ¤¨¤á¤Ê¸ý¤Ö¤ê¤Ê¤¬¤é¡ÖÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤¿¾¡¤Æ¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ°Õ¼±¤Ï½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£Îý½¬¾ì¤ÎÈ¬¸Í¶¥µ»¾ì¤â£³¡¦£³¥Ð¥ó¥¯¤Ç¡ÖÃ»ÁöÏ©¤Ï´·¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¡£Í½Áª£±£°£Ò¤ÏÎý½¬Ãç´Ö¤Î¿·»³¾»Ë¤òÏ¢¤ì¤ÆÌÂ¤ï¤ºÉ÷¤òÀÚ¤ë¡£