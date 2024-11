◆ファンが選ぶ“リーダーのイチオシエピソード”15選

◆與那城奨/JO1

【モデルプレス=2024/11/15】女性向けエンタメ&ライフスタイルニュースサイト「モデルプレス」では、11月14日の“いい上司(リーダー)の日”にちなみ「“推しグループ”リーダーのイチオシエピソードは?」というテーマで読者アンケートを実施。ここでは、ファンが選ぶイチオシのエピソードをピックアップして紹介する。【モデルプレス国民的推しランキング】グローバルボーイズグループJO1(ジェイオーワン)のリーダー・與那城奨。グループ愛溢れる言動からメンバー、ファンともに厚い信頼をおいている存在である與那城の“イチオシエピソード”は、10月27日にグループのYouTubeで公開された動画「JO1 IN HAWAII 2024」での一幕。

◆木村柾哉/INI

◆宮近海斗/Travis Japan

◆小島健/Aぇ! group

◆リョウガ/超特急

◆FUMINORI/BUDDiiS

◆TAKUTO/MAZZEL

◆EJ/&TEAM

◆MOMONA(笠原桃奈)/ME:I

◆NANO(釼持菜乃)/IS:SUE

◆松田里奈/櫻坂46

◆佐々木久美/日向坂46

◆百田夏菜子/ももいろクローバーZ

◆辻野かなみ/超ときめき宣伝部

◆山本杏奈/=LOVE

◆モデルプレス国民的推しランキング

サプライズでメンバーへの手紙を書いた與那城は「みんなといられることが本当に本当に嬉しく思います」「大変なことも多いけどみんなといるから乗り越えられています」「みんなのことがすごく大好き」など、熱い想いを吐露。目に涙を浮かばせながら語る姿が、JAM(JO1のファンネーム)の心を強く打った。他にも数多くのエピソードが寄せられている。<読者コメント>・「最近ハワイでの動画で、リーダー自らメンバーに手紙を書き、読みながら涙を浮かべていて、本当にメンバーのことが大好きなのだとわかりました。」・「高校生でデビューし単身上京したJO1の最年少にたくさんご飯を食べてほしいからと自宅に招いてご飯を作って食べさせてあげた與那城奨くんが大好きです」・「メンバーの部屋の片付けをしてあげたり、メンバーが部屋にいつでも来れるように鍵を開けていたり、メンバーの為にコーヒーを淹れてあげたり、末っ子の現場仕事を見守ったり…キリがないくらい!本当に優しい最強のリーダー」グローバルボーイズグループINI(アイエヌアイ)のリーダー・木村柾哉は、同グループが誕生したオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」内で行われた全てのバトルでリーダーを務め、デビュー後もリーダーとして牽引してきた。2024年に開催された11都市を巡る「2024 INI FAN-CON [FRIP THE CIRCLE]」のファイナル・大阪公演では、普段あまり涙を見せない木村が涙ながらに挨拶。その姿に多くのMINI(INIのファンネーム)から「感動した」という声が寄せられた。<読者コメント>・「オーディション番組の頃からずっとみんなを引っ張るリーダー。実は甘えん坊の不思議ちゃんなのに人一倍責任感の強いかっこいいリーダー」・「ファンコンサートのファイナルで涙ながらにしてくれた挨拶。今まで何度も泣くのを我慢してきた柾哉くんが初めて涙ながらに話をしてくれて感動しました」・「いつでもMINI(ファン)のことを考えてくれていたり、インタビューで“他に譲れないもの”という質問で“MINI”と答えてくれていたり、TikTokでMINIのために毎日投稿をしてくれたりした」2012年に結成され、2022年にデビューを果たしたTravis Japanのリーダー・宮近海斗。彼を語る上では2019年開催のジュニア単独コンサート「ジャニーズJr. 8・8祭り 〜東京ドームから始まる〜」は欠かせない。Snow ManとSixTONESの同時CDデビューが発表され、様々な想いが巡る中、当時弱冠20代前半の宮近が放った「残酷さもエンターテインメントになる」という言葉は、強い覚悟とエンターテイナーならではの重みを感じさせ、ファンの心を震わせた。<読者コメント>・「Travis Japanが不遇だった時代、『残酷さもエンターテイメント』といってポジティブに切り替えてメンバーの支えになっていたこと、高い言語化能力でいつもメンバーやファンを安心させ鼓舞するところ」・「デビュー前の渡米期間に、吉澤閑也くんが怪我で活動をお休みし気持ちも塞ぎ込んでしまっていたときに、同部屋だったリーダーの宮近くんが『閑也を絶対に一人にしないよ』と言って寄り添ってくれた事が支えになったと後に閑也くんが話してくれました」・「松田(元太)くん、松倉(海斗)くんの加入発表のステージでファンに向けて『文句言うやつは俺が許さない』と宣言した事。当時20才でこれを言えたのがすごい」2019年結成、2024年5月デビューのAぇ! groupのリーダーは小島健。ユーモア溢れる言動が印象的だが、メンバーいわく「根は真面目」だといいメンバーの多数決で決定された。グループ結成前、現メンバーの佐野晶哉が活動を休止するか迷っていたときに、小島が事務所に交渉したというエピソードは、いつまでも語り継がれる逸話だ。<読者コメント>・「普段ふざけているように見せているが、誰よりもグループのことを考えているところ。メンバーが忙しいときにはラジオを8週間連続1人で回したり、ファンのことを想った言動がライブでも表れている」・「最年少佐野晶哉が事務所を辞めようとしたときに、慌てて引き留め、事務所に交渉してグループ加入の了承を得たこと。仲間想いでまっすぐな彼らしいエピソードです」・「年上のメンバーと年下のメンバーの中和剤になっているところ。いつも皆を笑わせて場を盛り上げながら、誰よりも真面目な性格で頼りになります。その真面目さの照れ隠しで、いつもふざけているのが可愛いです」メインダンサー&バックボーカルグループ超特急の2代目リーダー・リョウガ(船津稜雅)。度々変顔をしたり、車の中で飲み物をこぼしたりと抜けているところが多いことから「リーダーらしくないリーダー」という声が多く寄せられたが、メンバーからは「リョウガが超特急らしさを1番表現している」と言われることも。メンバーや8号車(超特急のファンネーム)を大きな愛で包む姿に、絶大な信頼が寄せられている。<読者コメント>・「Theリーダーっていう感じではなく、ふざけている印象が強いが、いつも周りを俯瞰して見ていて、大事な場面では必ずビシッと決めてくれるリーダー!」・「リョウガさんは引っ張るリーダーではなく常に後ろからメンバーを支えるリーダーです。物事を客観的に見ることでいざってときにアドバイスとかできる人です」・「本人は『リーダーらしくないリーダー』だと言っていますが、楽屋のゴミの分別に厳しかったり別仕事でフリ入れ出来ないメンバーに対して動画を送ったりと、陰で支えている愛されリーダーです」10人組ダンス&ボーカルグループBUDDiiSのリーダーは、“奇跡の29歳”で話題のFUMINORI(小川史記)。2023年10月に開催されたコンサート「BUDDiiS vol.06 -BRILLIANT-」で語った「リーダーとして、この船が沈まないように、もし何かあったら俺がなんとかして支えるから。ずっとついてきてくれたらいいなと思っています」という力強い言葉に、多くのバディ(BUDiiSのファンネーム)が支えられている。<読者コメント>・「ライブのMCで『BUDDiiSと言う船が沈まないように自分が絶対何とかして引っ張って行くのでついてきてください!』と言ってくれたとき、本当にFUMINORI君がリーダーで良かったなと思えた」・「『第2の人生考えていません、ずっとBUDDiiSで』とファンとメンバーの前で話してくれたことです!このグループにかける想いを聞いたときは大号泣でした」・「1番はみんなのことが大好きなところ!『何かあったら俺がどうにかする』っていつも言ってくれて、メンバーのこともファンの方も、関わる人みんなを支えてくれる人です!」8人組ダンス&ボーカルグループMAZZEL(マーゼル)のリーダー・TAKUTOは、プロデューサーを務めるSKY-HIから直々に指名。グループ加入前はダンス講師として活動してきた経歴もあり、グループのパフォーマンス面も支える。メンバーを俯瞰で見守り、ときに叱ることのできるTAKUTOは、リーダーとしてMUZE(MAZZELのファンネーム)から厚い信頼を寄せられている。<読者コメント>・「ツアー中に遅刻したメンバーに愛ある叱咤してくれてよりチームを強固にする為にとった行動は素晴らしいと思います」・「リーダーに就任して初のアルバム制作。日にちが限られている中、インタビューを受けたTAKUTOが『なんとかします』と力強く答えたのがとても印象的でした」・「普段は、グループ内で口数少なく優しく微笑んで見守るタイプのリーダーですが、ツアー中に年下メンバーのゆるみをちゃんと叱れるリーダーでもあるので、そのギャップがとても惹かれます」9人組グローバルグループ&TEAM(エンティーム)のリーダー・EJ(ウィジュ)は、グループ内で唯一の韓国出身メンバー。2023年6月に開催された「2023 &TEAM FANTOUR LUNE MARE:月波」のファイナル公演では、メンバー一人ひとりに日本語で書いた手紙を涙ながらに読み上げ、メンバー、LUNE(※Eはアキュートアクセント付き、&TEAMのファンネーム)の涙を誘った。<読者コメント>・「デビューして半年位で、メンバー全員に日本語でお手紙を書いてくれて、感動でみんな泣きました。まだまだ日本語が拙い頃だったのにファンミーティングのときに読んでくれて素晴らしくてとても優しいリーダーです」・「日韓を行き来するグループです。韓国出身ですが、ものすごい勢いで日本語を覚え、誰もとりこぼす事なくコミュニケーションを取り見守ってくれています」・「グループ唯一の韓国人でありながら、たゆまぬ努力で日本人と間違われるほどに日本語を習得している。日本語を話せるメンバーがいるにも関わらず、日本の番組でもコメントして笑いもとれている」サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」から誕生した11人組ガールズグループME:I(ミーアイ)のリーダー・MOMONA(笠原桃奈)。その頼もしさから“ME:Iのお父さん”と呼ばれることもしばしば。オーディション期間から「デビューしてリーダーになる」と宣言し、それを有言実行する姿はさながら漫画の主人公である。<読者コメント>・「メンバーのことを常々『一緒に夢を叶えていける最高の仲間』と話しており、グループの父を自称していつも皆を大きな愛で包み込み、温かく見守っています」・「なんと言っても、ME:IとYOU:ME(ME:Iのファンネーム)を誰よりも愛する桃奈。コンサートでのMCやプラメ(プライベートメール)、ブログでの愛溢れる言葉は素晴らしくて最強リーダーです」・「リーダーとして的確なコメントでしっかり場を締めることもできるのに、ふざける場面では一番ふざけていたり、メンバーからいじられたりするギャップがあります」「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」出身のメンバーで結成された4人組ガールズグループ・IS:SUE(イッシュ)のNANO(釼持菜乃)は、最年長としてメンバーを引っ張るリーダー。10月から活動休止をしているRIN(会田凛)のことを気遣う様子を常に見せ、多くのREBORN(IS:SUEのファンネーム)を支えている。<読者コメント>・「最年少メンバーのRINちゃんがお休み中なのですが、いつも一緒にいるようにドーナツを作ったり、写真でスペースをあげたり気にかけてあげていて素晴らしいリーダーです」・「いつでも明るく、他のメンバーのお手本になろうとしつつ雰囲気も良くしてくれているところが流石だなと思います!マンネ(末っ子)ものびのび過ごしているようでリーダーの空気作りのおかげだなと思っています」・「活動休止中のメンバーの子の事を絶対に忘れず、ハートを作るときも4人分、ドーナツを作るときも4人分用意して、今年中に叶えたい事を聞かれると『“4人で”遊園地に行きたい』と回答してくれました」櫻坂46二期生の松田里奈は2022年11月、初代キャプテン・菅井友香の卒業により、2代目キャプテンに就任。太陽のような明るい笑顔でグループを照らし、先輩・後輩の架け橋に。2022年末に「紅白歌合戦」(NHK)への落選を経験したが、松田がグループを引っ張り続け、翌2023年には「紅白」への復帰、2024年には東京ドーム公演を果たした。現在の櫻坂46を語るうえで欠かせないエピソードである。<読者コメント>・「2代目キャプテンに就任してから、『紅白歌合戦』に落選したりツアーで客席が埋まらなかったりと、グループにとって苦しい時期も私たちファンの前では明るく笑顔でいてくれた。それからずっと、メンバーもファンのことも明るく照らしてくれる太陽のような存在です!」・「2023年の年始CMで言った『Buddiesのみんな準備はいい?』という言葉を筆頭に、2023年を怒涛の1年にした」・「欅坂46から櫻坂46になり、欅坂の良いところを継承しつつも、暖かい雰囲気で3期を迎える事ができたのは、松田里奈ちゃんの明るさがあったからだと思います。先輩と後輩のいい関係が築けているのがファンにも伝わってきます」日向坂46のキャプテン・佐々木久美といえば、けやき坂46時代、「TOKYO IDOL FESTIVAL 2017」で同イベントの初出演を果たしたとき、まだキャプテンではなかった佐々木が危機感を持てていないメンバーに「悔しくないのみんな!本当に危機感を持ってやらないとやばいよ。だからもっと頑張ろう…」と涙を流しながら強く訴えたエピソードは今でも語り継がれる。<読者コメント>・「ライブの出来が悪くメンバーの士気が低かったときに『みんな悔しくないの?』と言ったこと。いつも先頭を切ってふざけるし、締めるとこは締める」・「番組の収録中、MCの声かけに対して曖昧で疎らな返事をするメンバーたちに『ちゃんと返事をしよう!』と声を上げた場面。当たり前のことを注意できる人って格好いいなと思いました」・「理想のキャプテン像を『ONE PIECE』のルフィとしている。それを体現するように誰も置いていかない姿勢で活動を行っているところ」ももいろクローバーZのリーダーは百田夏菜子。弾けるような笑顔が印象的だが、ファンから“イチオシエピソード”として多く挙がったのが、2014年に旧国立競技場で開催された「ももクロ春の一大事2014 国立競技場大会 〜NEVER ENDING ADVENTURE 夢の向こうへ〜」での一言。当時、夢に掲げていた国立でのライブ開催が実現した百田が発した「みんなに笑顔を届けるという部分で天下を取りたい」という言葉は、メンバーやモノノフ(ももクロのファンネーム)の士気を一層高めた。<読者コメント>・「国立競技場ライブ、ラストで伝えてくれた『笑顔の天下を取りたい』という言葉は、会場キャパを最大級まで上げていたももクロさんの次の目標をモノノフに示した名挨拶」・「いつもはポンコツだけど決めるところでバシッと決めてくれます!国立ライブのときに『みんなを笑顔にするという部分で天下を取りたい』という言葉を聞いて、ずっとずっとついていくと決めました!」・「夏菜子ちゃんのリーダー論には感銘を受けました。夏菜子ちゃんは『自分の言葉でメンバーの将来を縛らないように』と、とても気をつけて日頃発言をしているらしいです。そんなにもメンバー思いなリーダーに初めて出会いました」超ときめき◆宣伝部(※◆はハートマーク)のリーダー・辻野かなみ。歌があまり得意ではなく、歌割りをあまりもらえなかった時期もある辻野だが、個人的にボイストレーニングに通うなど努力を続け、2020年リリースの楽曲「一方通行、恋の罠」や「エンドレス」では落ちサビを任されるまでに。そのひたむきな姿に心を打たれた宣伝部員(とき宣のファンネーム)も多い。<読者コメント>・「歌があまり得意ではなく、振られるパートが少なめだったり台詞パート中心になってしまっていたが、並々ならぬ努力を続け落ちサビパートを任されることが決まり、以降任される歌パートが増えていった。グループ屈指の努力家」・「一見のんびりほんわかした雰囲気や性格ですが、言葉にして言いづらい大きな目標をグループを背負ってファンに伝えてくれるグループの精神の核となるリーダーです。応援したい、見守りたいと思わせる力があります」・「1人だけソロパートがなかった過去があるくらい歌が苦手だったかなみんが努力を重ね落ちサビのパートをようやく掴んだにもかかわらず、『他にこのパートを歌いたかったメンバーがいたかも』と考えていたという、自分のことよりも周りを想う心優しいリーダーの姿に感銘を受けました」指原莉乃プロデュースのアイドルグループ=LOVE(イコールラブ)のリーダーは、山本杏奈。指原から「性格がこの世で一番良い」「人間の鑑」と評されるほどの優しい心の持ち主で、=LOVEのみならず、姉妹グループ≠ME、≒JOYメンバーからも信頼を集める。ファンとの交流のため2,000日連続で個人配信をするという偉業も達成し、常にメンバーやファンのことを考える姿に、支持が集まった。<読者コメント>・「グループの中では一番小柄でいじられキャラだけど、メンバーやスタッフさんからも頼りにされる心優しいリーダーです。指原莉乃Pから『芸能界で一番性格が良い』と太鼓判を押されていました」・「普段はいじられ愛されキャラだがグループへの愛が深く、スタッフに『杏奈だけは泣かせるな』と言われる人格者。また、杏奈さんの夢が叶うとメンバーが泣いて喜ぶ場面も」・「=LOVEを知ってもらうために毎日配信をするように、グループのメンバー想いで、誰よりもアイドルに本気で取り組んでる人です!」回答期間:11月1日〜11月7日回答数:18,113件(性別比:女性89.5%、男性7.4%、回答なし3.1%)年代内訳:10代23.1%、20代30.2%、30代16.3%、40代14.3%、50代12.8%、60代以上3.4%SNSの総フォロワー数340万人超えの「モデルプレス」が、WEBアンケートで読者から寄せられた説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部の審査、「モデルプレス」内での記事露出回数などを加味し、各種エンタメ・ライフスタイルにまつわるランキングやアンケート結果を発表するオリジナル企画。これまで発表したランキングには「2024年上半期の顔」や毎年恒例「私服がオシャレな男性芸能人TOP20」、「筋肉イケメンランキングTOP20」などがある。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】