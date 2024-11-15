¶µ¤¨¤Æ¡ª¤¢¤Ê¤¿¤Î¡Ø¥Ð¥¤¥Ö¥ë¡Ù¡¡¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡×¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡×¡Ä¥¢¥Ë¥á¡¦Ì¡²èµó¤²¤ë¿ÍÂ¿¿ô
¡¡¥É¥é¥¡¥°¥¯¥¤¡¼¥ó¤Î¥µ¥Þ¥ó¥µ¡¦¥¢¥Ê¥ó¥µ¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Þ¡¼¤Î¥¦¥é¥ê¥¨¤¬¶âÍËÆü¤Ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëÈÖÁÈ¡ØClip¡Ù¡Ê¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¡¢·î¡Ý¶â¸á¸å1»þ¡Á¡Ë¤Ç¡¢¡Ö»ä¤Î¥Ð¥¤¥Ö¥ë¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¥á¡¼¥ë¤òÊç¤Ã¤¿¡£
¡¡¡È¥Ð¥¤¥Ö¥ë¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢ËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«¿È¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¥â¥Î¤òÉý¹¤¯Êç½¸¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥Þ¥ó¥µ¤Ï¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿±Ç²è¡ØÅ·»È¤Ë¥é¥Ö¡¦¥½¥ó¥°¤ò2¡Ù¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë³Ú¶Ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤Ë¡ØJoyful, Joyful¡Ù¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¡¢¥É¥é¥¡¥°¥¯¥¤¡¼¥ó¤Î¥·¥ç¡¼¥¿¥¤¥à¤Ç¤â»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢Æ±³Ú¶Ê¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î²Î¤¬Î®¤ì¤ëÁ°¤Ë¡¢¡Ø¥í¡¼¥Ö¤òÃ¦¤¤¤Ç¹¥¤¤ÊÉþ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½Ð¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¡£¡È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤µ¤¤¡É¤È¡Ê¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¡Ë´¶¤¸¤È¤ì¤¿1¶Ê¤Ç¡¢¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Çº£¤Ç¤â¤¿¤Þ¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¥µ¥Þ¥ó¥µ¡Ë
¡¡°ìÊý¤Î¥¦¥é¥ê¥¨¤Ï¡¢¥¯¥é¥é¡¦¥Ö¥é¥óÃø¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ø²æËý¡Ù¤·¤Ê¤¤À¸¤Êý¡×¡ÊKADOKAWA¡Ë¤òµó¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ò¤«¤ì¤ÆÇã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1²ó¤âÆÉ¤Þ¤º¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ¯¸À¡£¥µ¥Þ¥ó¥µ¤Ï¡¢¡ÖÁ´Á³¤¢¤«¤ó¤¬¤Ê¡£º£Æü¤Ê¤Ë¤·¤ËÍè¤¿¤ó¡©¡×¤È¤¢¤¤ì´é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡20ºÐ¤Î¤È¤¤ËÄ°¤¤¤¿³Ú¶Ê¡¢KAN¡Ø°¦¤Ï¾¡¤Ä¡Ù¤ò¥Ð¥¤¥Ö¥ë¤Ëµó¤²¤¿¥ê¥¹¥Ê¡¼¡£¤¢¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç½é¤á¤ÆKAN¤ò¸«¤Æ¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ÊÍè¡¢ËèÇ¯¤Ê¤Ë¤«¤·¤é¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÇKAN¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ±¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ç¤âÍ¦µ¤¤È¸µµ¤¤ò¤¯¤ì¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ì¤«¤é´èÄ¥¤í¤¦¡Ù¤È»×¤¨¤ë¶Ê¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÉ¤ó¤À¥µ¥Þ¥ó¥µ¤Ï¡¢¡Ö¡ÊKAN¤µ¤ó¤Ï¡Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Êý¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢³Ú¶Ê¤ÏÀ¸¤Â³¤±¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡ÖÈ÷¤¨¤¢¤ì¤ÐÍ«¤¤¤Ê¤·¡×¤È¤¤¤¦³Ê¸À¤¬¥Ð¥¤¥Ö¥ë¤À¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡½¢¿¦Àè¤Ç¾å»Ê¤¬ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢Âà¿¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤òÌÜ·â¤·¤¿¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¿©¤Ù¤Æ¤¤¤±¤ë¤¹¤Ù¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²ñ¼Òµ¢¤ê¤äÆüÍËÆü¤ËÉÔÆ°»º¤Î¹ÖºÂ¤ËÄÌ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢35ºÐ¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î·Ð±Ä¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¡¢º£¤Ë»ê¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î´Ö¤ËÉÂµ¤¤ä»ö¸Î¤Ë¤âÁø¤Ã¤¿¤¬¡¢À¸³èÈñ¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Êë¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¥µ¥Þ¥ó¥µ¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸´Ñ¤òÊÑ¤¨¤¿³Ê¸À¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤´¤¤¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤Î¤È¤¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡×¤òµó¤²¤¿¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤òÇã¤¦¤¿¤á¤ËÎÙÄ®¤ÎÅ¹¤Ç³«Å¹Á°¤«¤éÊÂ¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥á¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Ê¤¬¤é¡¢°¦¤ÈÍ§¾ð¤È¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÌ¤Íè¤òÁÛÁü¤·´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¥¢¥à¥í¤«¤é¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤â½ÐÍè¤Ê¤¤Ì¤½Ï¤ÇÈÜ¶þ¤Ê¼«Ê¬¤Ç¤âÍ¦µ¤¤ò¤â¤Ã¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¡¢°¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¥¢¥Ë¥á¤Ç¤¤¤¦¤È¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡Ù¤Ë¤ÏÌ´¤È´õË¾¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¡×¤È¥µ¥Þ¥ó¥µ¡£»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÆü¾ï¤È¥·¥ó¥¯¥í¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¶õ¤ÃÏ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò½¸¤á¤Æ¿ÀÎ¶¤ò¸Æ¤Ü¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò²û¤«¤·¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡Ö¥É¥«¥Ù¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡Ö¥Ö¥Ã¥À¡×¤Ê¤É¡¢Ì¡²è¤òµó¤²¤ë¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤¤¤¿¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡á¥Ð¥ó¥¯ËÌÀî / ÊüÁ÷ºî²È¡Ë
¢¨¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¡ØClip¶âÍËÆü¡Ù2024Ç¯11·î8ÆüÊüÁ÷²ó¤è¤ê