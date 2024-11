最高のテクノロジーと最高のポップ・カルチャーが融合した「コミックコンベンション(コミコン)」

海外の有名俳優や著名アーティストとの交流や、映画で使用されたプロップ(小道具)の展示・撮影、コスプレイヤー同士の交流など様々なポップ・カルチャーが集まる祭典です。

2024年12月6日から月8日までの3日間、幕張メッセにて実施される「東京コミックコンベンション 2024(東京コミコン2024)」には、大注目の企業が続々出展します!

東京コミックコンベンション(東京コミコン)2024「出展情報まとめ」

開催期間:2024年12月6日(金)〜12月8日(日)

2024年12月6日(金)11:00〜19:00

2024年12月7日(土)10:00〜19:00

2024年12月8日(日)10:00〜18:00

※開催時間は変更となる可能性があります

会場:幕張メッセ(〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1)1ホール〜5ホール ※ホールは変更となる可能性があります

主催:株式会社東京コミックコンベンション、東京コミックコンベンション実行委員会

協賛・出展社情報(一部抜粋):11月15日(金)時点

協賛社名・出展社名ブース名ブース情報ウォルト・ディズニー・ジャパン『キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド』新たなアベンジャーズへ繋がる、マーベル・スタジオ最新映画『キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド』キャプテン・アメリカのあの象徴的なシールドが、高さ5mのモニュメントとして登場します。シリーズの歴史を振り返るギャラリー展示も!『キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド』公開日:2025年2月14日(金)ウォルト・ディズニー・ジャパン『スター・ウォーズ:スケルトン・クルー』はるかかなたの銀河系で、僕たちの冒険が始まる──4人の少年少女たちが駆け巡る壮大なスペース・アドベンチャー『スター・ウォーズ:スケルトン・クルー』の体験型フォトブース、特別展示が楽しめます。『スター・ウォーズ:スケルトン・クルー』公開日:2024年12月4日(水)ディズニープラス独占配信ワーナー ブラザースジャパン「ワーナーブラザース・ディスカバリー ブース」DC の新ロゴをスタイリッシュに立体化したスタチューや、楽しいフォトスポット、最新映画関連の展示が登場!また、「バットマン 85 周年」の特別グラフィックを用いたグッズのほか、40 周年を迎える『グレムリン』の新グッズ、長編アニメーション大作『ロード・オブ・ザ・リング/ローハンの戦い』のポスター付きムビチケカードなどを発売!博展マジック:ザ・ギャザリング「マジック:ザ・ギャザリング」未経験の方や始めたばかりのプレイヤーに向けて体験会や、フォトコーナー、物販などを実施。至高の戦略トレーディングカードゲームに触れることができます。エンスカイENSKY CO., LTD.『ストレンジャー・シングス』や『イカゲーム』のグッズ、映画作品のソフビパペットマスコットなど多数販売されます。

ジュード・ロウ氏、ベネディクト・カンバーバッチ氏、マッツ・ミケルセン氏、クリストファー・ロイド氏をはじめ、総勢12名の来日セレブの参加が予定されている「東京コミコン2024」

ステージイベントやサイン会・撮影会、コスプレイヤー同士の交流といった魅力的なコンテンツはもちろんのこと、各協賛・出展企業によるブースも見どころのひとつです。

期間中「東京コミコン」限定・先行販売グッズの販売や、会場でしか見ることのできない貴重な展示物など、2024年も豪華コンテンツがゲストをお待ちかね!

毎年大行列の「MARVEL POP UP STORE/TCC2024」「STARWARSPOPUP STORE/TCC2024」では、限定&先行グッズを含めた過去最大のグッズ数が用意されます。

さらに、マーベル・スタジオ劇場最新作『キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド』、ディズニープラス配信『スター・ウォーズ:スケルトン・クルー』の PR ブース、「スター・ウォーズ/グローグー フォトブース」「マーベル フォトブース」が設置されます。

ほかにも2023年にめでたく100周年を迎えた「ワーナー・ブラザース」による「ワーナーブラザース・ディスカバリー ブース」では、2024年夏開催された「サンディエゴ・コミコン2024」でお披露目されたDCの新ロゴをスタイリッシュに立体化したスタチューや、楽しいフォトスポット、最新映画関連の展示が登場。

また、「バットマン85周年」の特別グラフィックを使用したグッズのほか、40周年を迎える『グレムリン』の新グッズ、長編アニメーション大作『ロード・オブ・ザ・リング/ローハンの戦い』のポスター付きムビチケカードなどを発売。

2024今年も来訪必須のブースが盛りだくさんです!

ワーナー ブラザースジャパン「ワーナーブラザース・ディスカバリー ブース」

ワーナー ブラザースジャパンが展開する「ワーナーブラザース・ディスカバリー ブース」

DCの新ロゴをスタイリッシュに立体化したスタチューや、楽しいフォトスポット、最新映画関連の展示が登場します。

また「バットマン85周年」の特別グラフィックを用いたグッズのほか、引き続き大人気の「ジョーカー」をプリントしたアパレルグッズもラインナップ。

ほかにも世界中から今なお愛される名作『ロード・オブ・ザ・リング』『アクアマン』のアイテムなども多数展開されます。

また、2024年で40周年を迎える『グレムリン』の新グッズも発売決定!

先行発売:Happy くじ『ファンタスティック・ビースト vol.2』

価格:1回1,000円(税込)

販売場所:「ワーナー・ブラザース」ブース隣接 特設ブース

「ワーナーブラザース・ディスカバリー ブース」に、2024年も「Happy くじ」が登場!

「ゲラート・グリンデルバルド」や

「アルバス・ダンブルドア」の全高40センチのBIG アクリルパネルや、

スキャマンダー兄弟や

魔法動物のアクリルスタンド、

『ファンタスティック・ビースト』の世界観あふれるトートバッグ、

物語のワンシーンを切り取ったピクチャーボード

シンプルなロゴを落とし込んだメタリックミラーや

思い出深いワンシーンをプリントしたアクリルキーホルダーの全8種がラインナップされた「Happy くじ『ファンタスティック・ビースト vol.2』」がコミコンにて先行販売決定!

最後のくじを引いた方にはLAST賞として「血の誓い」パーツでつながる「ゲラート・グリンデルバルド」と「アルバス・ダンブルドア」の「BIGアクリルスタンドセット」がその場でプレゼントされます。

限定:DC ファッションコラボ/BLANK NAME AQUAMAN POS TEE

AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM and all related characters and elements © & TM DC and Warner Bros. Entertainment Inc. (s24)

価格:7,000円(税込)

『アクアマン/失われた王国』のポスターアートを使用したTシャツ。

大海原に武器を持ち立つ「アクアマン」の姿がプリントされています。

限定:DC ファッションコラボ/BLANK NAME BATMAN TEE

BATMAN and all related characters and elements Ⓒ & TM DC (s24)

価格:7,000円(税込)

傷ついた「キャットウーマン」を抱く「バットマン」をプリントしたTシャツ。

「バットマン」の背後に立つ「ハーレイ・クイン」にも注目です。

DC ファッションコラボ/BLANK NAME THE JOKER ART LSTEE

THE DARK KNIGHT TRILOGY and all related characters and elements © & TM DC and Warner Bros. Entertainment lnc. (s24)

価格:7,000円(税込)

DC作品にて絶大な人気を誇る「ジョーカー」を大胆にプリントしたTシャツ。

モノトーンで仕上げられた「ジョーカー」のプリントがインパクト大!

先行:DC ファッションコラボ/SCREEN STARS BATMAN GOTHAM CITY T-shirt 2522-SSBT BAT6

BATMAN and all related characters and elements Ⓒ & TM DC (s24)

価格:7,150円(税込)

歴代「バットマン」のマスクをプリントしたTシャツもラインナップ。

歴代の「バットマン」ロゴもプリントされた、ファン必見のグッズです。

先行・受注:DC ファッションコラボ/ NOB MIYAKE The Dark Knight Trilogy×NOB MIYAKE T-shirts

THE DARK KNIGHT TRILOGY and all related characters and elements © & TM DC and Warner Bros. Entertainment lnc. (s24)

価格:88,000(税込)

京都・三宅工芸の金彩工芸伝統工芸士である三宅誠己氏が立ち上げた和装ブランド「NOB MIYAKE(ノブミヤケ)」

「NOB MIYAKE」ならではのタッチで表現された「バットマン」の世界観が楽しめるTシャツです。

先行・受注:DC ファッションコラボ/ NOB MIYAKE The Dark Knight Trilogy×NOB MIYAKE T-shirts

THE DARK KNIGHT TRILOGY and all related characters and elements © & TM DC and Warner Bros. Entertainment lnc. (s24)

価格:165,000円(税込)

先行・受注のみで販売される「NOB MIYAKE」の「バットマン」Tシャツ。

雅やかなタッチで「バットマン」を落とし込んだ、スタイリッシュな一着です。

先行:ファンタスティック・ビーストフィルム風クリアしおり

© & Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR.(s24)

価格:各990円(税込)

種類:全2種類

『ファンタスティック・ビースト』の世界観をフィルム風デザインで楽しめる、クリアタイプのしおり3枚セット。

「ゲラート・グリンデルバルド」と「アルバス・ダンブルドア」の2種類がラインナップされます。

限定:ファンタスティック・ビースト フォトカードコレクション

© & Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR.(s24)

価格:700円(税込) ※ランダム

種類:アルバス・ダンブルドア/ゲラート・グリンデルバルド 各全8柄

「アルバス・ダンブルドア」と「ゲラート・グリンデルバルド」それぞれ8柄、全16種類で展開されるフォトカードコレクション。

ランダム仕様になっているので、どのデザインが出てくるかは開封するまでのお楽しみです。

先行:アクアマン 失われた王国 立体アクリルスタンド

AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM and all related characters and elements

© & TM DC and Warner Bros. Entertainment Inc. (s24)

価格:3,850円(税込)

『アクアマン 失われた王国』に登場する「アクアマン」をディスプレイできる立体アクリルスタンド。

トライデントを手に凛とした姿で佇む姿がプリントされています。

限定:アクアマン メタルグラフィ

AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM and all related characters and elements

© & TM DC and Warner Bros. Entertainment Inc. (s24)

価格:11,000円(税込)

海底王国アトランティスを彷彿とさせる背景が美しいメタルグラフィ。

光の当たり方によって様々な煌めきや陰影を楽しめる、ディスプレイにぴったりなグッズです。

先行:グレムリン TVマグネット

GREMLINS and all related characters and elements © & TM Warner Bros. Entertainment Inc. (s24)

価格:各660円(税込)

2024年で公開から40周年を迎える『グレムリン』デザインのマグネット。

レトロ感あるブラウン管テレビに「ギズモ」たちのアートが楽しめます。

先行:ロード・オブ・ザ・リング 缶バッジコレクション

🄫New Line Productions lnc. All rights reserved. THE LORD OF THE RING TRILOGY and all names of the characters, items, events, and places therein are TM of Middle-earth Enterprises, LLC under license to New Line Productions, lnc.(s24)

価格:440円(税込) ※ランダム

種類:全15種

「フロド・バギンズ」や「レゴラス」「ギムリ」「ガンダルフ」たちをプリントした缶バッジコレクション。

全15種類の中からいずれか1つが封入されています。

『ロード・オブ・ザ・リング/ローハンの戦い』公開記念企画が満載

LOTR TM MEE lic NLC. © 2024

WBEI

展示エリアでは、2024年12月27日よりロードショーされる長編アニメーション大作『ロード・オブ・ザ・リング/ローハンの戦い』の全国公開を記念し、作品の舞台であるエドラスの館のフォトスポットが登場!

展示エリアに来場された方にはローハンMAPも数量限定で配布されます。

東京コミコン2024限定スペシャル・モンタージュ・ポスター付きムビチケカード/スペシャル・プレゼンテーション情報

価格:1枚1,600円(税込)

販売期間:2024年12月6日(金)〜12月8日(日)までの数量限定販売

※各日分無くなり次第終了となります

購入制限:ひとり1会計につき2枚まで

会場では、スペシャル・モンタージュ・ポスターが付いてくる「東京コミコン2024限定スペシャル・モンタージュ・ポスター付きムビチケカード」も販売決定!

また、12月7日には「東京コミコン」のメインステージにて、スペシャル・プレゼンテーションも開催されます。

『ロード・オブ・ザ・リング/ローハンの戦い』を手がけた神山健治監督、「ウルフ」役津田健次郎氏、プロデューサーのフィリッパ・ボウエン氏、ジョセフ・チョウ氏を迎え作品の魅力に迫ります。

「バットマン」85周年記念「WELOVE DC! スペシャル・ステージ」

ジェイソン・モモア氏

開催日:2024年12月7日(土)

「東京コミコン2024」2日目の12月7日(土)はDCデー!

「バットマン」85周年を記念し「WELOVE DC! スペシャル・ステージ」が開催されます。

さらに、DC映画で「アクアマン」を演じたジェイソン・モモア氏によるセレブ・ステージも実施。

また、「ワーナーブラザース・ディスカバリー」のブースでは、期待のアーティストによるDCキャラクターのライブドローイングなどスペシャルな企画が実施される予定です。

同日夜からは、話題作『ニンジャバットマン対ヤクザリーグ』ワールドプレミアが開催されます!

来日セレブ関連や貴重な限定・先行グッズが盛りだくさん。

「東京コミックコンベンション(東京コミコン)2024」に出展されるブースの紹介でした☆

注目&話題作のトークステージや海外セレブたちとの撮影会&サイン会も!東京コミックコンベンション(東京コミコン)2024 注目&話題作のトークステージや海外セレブたちとの撮影会&サイン会も!東京コミックコンベンション(東京コミコン)2024 続きを見る

©2024 Tokyo comic con All rights reserved.

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「ワーナー」ブースの詳細情報が到着!東京コミックコンベンション(東京コミコン)2024「出展情報まとめ」 appeared first on Dtimes.