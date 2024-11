ロックバンド・サザンオールスターズが15日、来年3月発売の16枚目のオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』に収録される未発表の新曲を、あす16日放送のTOKYO FM/JFN系列『桑田佳祐のやさしい夜遊び』(毎週土曜 後11:00)で先行初オンエアすることを発表した。13日に、10年ぶりのオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』を来年3月にリリースすること、全国13ヶ所をめぐる6年ぶりの全国ツアーの開催を同時に発表し、話題となったサザンオールスターズ。今回初解禁される楽曲は、この発表の際に公開された特報映像にて一部使用されているもの。アルバム、ツアーの情報とともに未発表の楽曲が使用されていることにも注目が集まるなか、その全貌が明らかになる。発表を受けてのラジオ生放送ということもあり、桑田佳祐から何が語られるのか。