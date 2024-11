すっかりウインターシーズンの風物詩となったイルミネーションイベント。全国各地でさまざまなイルミネーションが夜空を彩る中、演出の傾向やトレンドはその年ごとに移り変わる。ウォーカープラスでは全国約700カ所のイルミネーションイベントのデータベースをもとに、2024年シーズンのトレンドを分析。そのポイントや、トレンドを反映したイルミが楽しめる会場を紹介したい。■今シーズンのトレンドは「体感型イルミ」「作品コラボ」「マッピング・映像演出」

2024年シーズンのイルミネーションの中で、トレンドの一つと呼べるのが「体感型・インタラクティブ」のイルミ。来場者の動きに合わせてイルミの色が変化する仕掛けや、音・音楽が連動するものなど、ただ見るだけではなく、自分の行動へのイルミネーションの反応を楽しめる双方向のコンテンツを取り入れたスポットが少なくない。対応するイルミネーションも、ツリーの装飾やピアノ型のものなど独創性を感じるものが多いのもポイント。また、ミストやしゃぼん玉を使用した演出など、光や音以外に五感を刺激する方向性のイルミもある。二つ目に挙げられるのは、キャラクター・作品とコラボレーションしたテーマ性のあるイルミネーションだ。映画の物語やゲームのキャラクター、2.5次元グループなど、作品の世界観や人気キャラを盛り込んだイルミは遊び心が満載。小さな子どもも喜ぶこと間違いなしで、家族連れにもおすすめだ。三つ目は、毎年新たな技術が導入されパワーアップする、プロジェクションマッピングや映像を取り入れたイルミ。プロジェクションマッピングは映像がただ投影されるだけでなく、3Dマッピング技術で建物やオブジェクトの立体感を活かした演出も増加。また映像コンテンツでは、デジタルサイネージの映像とイルミネーションが連動する仕組みが施されたスポットも登場している。■体感型・インタラクティブイルミネーション■【東京都】サンシャイン水族館 マリンガーデンイルミネーションサンシャイン水族館 屋外エリア「マリンガーデン」のイルミネーションが2024年7月19日よりリニューアル。マリンガーデンでは、空の移り変わりの様子をイメージした美しいイルミネーションで、心落ち着く都会のオアシスを堪能することができる。また、20分に1回ミストを使用した演出も行うことで、幻想的な空間を作り上げる。極上の大人リゾートを感じさせる、幻想的で潤いに満ちた水と光の世界に囲まれた癒やしの空間だ。■【東京都】東京ミッドタウン MIDTOWN CHRISTMAS (ミッドタウン・クリスマス)2024毎年多くの人が訪れる東京ミッドタウンのクリスマスイルミネーション。2024年は「Ensemblewrap〜幾重に重なり、包み込む光〜」をコンセプトにガーデンに一歩足を踏み入れると無数の光が身体を包み込むきらめくクリスマスをお届け。幻想的な雪の世界へ誘うイルミネーションが登場し、期間限定でふわふわと漂うしゃぼん玉や雪が降る特別な演出も体感できる。また、毎年人気のツリーイルミネーション「光の散歩道」や、上品なきらめきのクリスマスツリーもガーデンエリアを彩る。■【愛知県】デンパーク ウィンターフェスティバル愛知県安城市の安城産業文化公園デンパークで開催されるウィンターフェスティバル。2024年度のテーマは「キラメキ」。30万球の多彩な光が園内全体に広がり、幻想的な空間を楽しめる。特殊効果を加えた光のショーが行われる水のステージや、ストーンを踏むと音とともに色が変化する体験型のイルミネーションも今年初登場。さらに、光と炎、音楽、花火が融合した超ド迫力の花火ステージショーを開催。■【愛知県】138タワーパーク 138ウインターイルミ2024愛知県一宮市の国営木曽三川公園138タワーパークで毎年開催されるイルミネーションイベント。2024年度のイルミネーションのテーマは「STELLA〜星たちからのメッセージ〜」。園内各所に「流れ星」「北極星」「オーロラ」「星座」などをイメージしたイルミネーションが輝く。また、光と遊べるインタラクティブ・イルミネーションも各所に登場する。なお、クリスマスのフォトスポットも登場。直径3メートルの巨大なクリスマスリースは日中も夜も撮影を楽しめる。さらに、2025年1月2日(木)・3日(金)は「ニューイヤーイルミネーション」として点灯。■【愛知県】KITTE名古屋 SYNC LINK CHRISTMAS (シンク リンク クリスマス)2024年のKITTE名古屋のクリスマステーマは「ワクワクが伝わり(SYNC)、つながる(LINK)クリスマス」。クリスマスのワクワクが光と共に伝わり、人々を明るい気持ちで繋げていきたい。そんな思いを込めたクリスマスだ。1階アトリウムには、カラフルな色に光り輝く全長約10メートルの「SYNC LINK TREE(シンクリンクツリー)」が登場。デジタルデバイス「SHAKE SYNC」を使用して、自分の好きな色にツリーの色を変化させることができるインタラクティブな体験ができ、クリスマスの歓びが色彩豊かな光と共に伝わり、広がる様子を楽しめる。また、イベント期間中に実施されるライトアップショーでは、約10万個のLEDを使用し空間全体を光と色で溢れるダイナミックに演出する。■キャラクター・作品イルミ■【東京都】Marunouchi Bright Holiday 2024 (マルノウチ・ブライト・ホリデー2024)東京・丸の内エリア(大手町・丸の内・有楽町)のクリスマスは、MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2024〜LET’S PLAY in MARUNOUCHI with SUPER MARIO〜と題し、任天堂株式会社の「スーパーマリオ」とコラボレーションした冬のイベントを実施。幅広い世代に親しまれている「スーパーマリオ」シリーズに登場するキャラクターたちが、丸ビルを中心に丸の内エリアの各拠点を彩る。さらに2024年度は会期を延長して、クリスマスを過ぎて年末年始も楽しめるホリデーイベントとして各コンテンツを展開。■【東京都】東京ミッドタウン日比谷 HIBIYA Magic Time Illumination 2024 (ヒビヤ・マジック・タイム・イルミネーション 2024)昨年約420万人が来街した冬の日比谷の風物詩「HIBIYA Magic Time Illumination」は、「魔法のような瞬間」をコンセプトに街全体が彩られるイベント。2024年度は、日比谷ステップ広場にディズニー・アニメーション映画『モアナと伝説の海2』とコラボレーションして登場。映画の世界観をイルミネーションで表現する。また、日比谷仲通りのイルミネーションでは、普段はなかなか目にすることのできない空の自然現象を色彩で表現し、訪問者に非日常の体験を提供。さらに、パークビューガーデンではスターが光り輝くステージをイメージした虹色のカーペットが一面に広がる。■【神奈川県】さがみ湖イルミリオン さがみ湖 MORI MORI首都圏から車で約50分、大自然に囲まれたアドベンチャーリゾート「さがみ湖MORI MORI」では、関東最大級となる600万球のイルミネーションイベントが開催される。今年は、サンエックスの人気キャラクター「リラックマ」や「すみっコぐらし」などが集結する「サンエックスキャラクターズイルミネーション」エリアが登場。このエリアでは、「リラックマ」「すみっコぐらし」「たれぱんだ」などのキャラクターたちと一緒に写真が撮れるイルミネーションスポットが多数用意される。また、「えびえびEveryday!!」や「ベリーぎゅっとコリラックマ」などの楽曲を使用し、アフロ犬も登場するスペシャルイルミネーションショーや、キャラクターをモチーフにしたコラボグッズの販売も予定され、限定の「ぶらさげぬいぐるみ」も登場する。■【神奈川県】クイーンズスクエア横浜クリスマス2024 Hello Kitty Happy Christmasみなとみらい駅直結、クイーンズスクエア横浜のクリスマスイベント。2024年で50周年を迎えたサンリオの人気キャラクター、ハローキティと、キティの幼なじみで、ボーイフレンドでもあるディアダニエルとコラボレーション。限定デザインの約10メートルのツリーの正面にはハローキティのチャームポイントである“リボン”をテーマにした「BIG TREE リボン」が飾られていて、1日6回(毎日16時〜21時の毎時00分)、レインボーアーチと連動した約5分間の「音楽と光のパフォーマンス」演出もある。■【神奈川県】YOKOHAMA MINATOMIRAI WINTER HOLIDAY 2024-2025 (横浜みなとみらいウィンターホリデイ 2024-2025)横浜ランドマークタワー2024年11月6日(水)〜2025年1月13日(祝)の期間中、ディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズの4つのブランドとともに、クリスマスからニューイヤーシーズンを盛り上げるホリデーイベント「YOKOHAMA MINATOMIRAI WINTER HOLIDAY 2024-2025」を開催。2024年は「Disney | PIXAR |MARVEL | STAR WARS | “SPARK JOY” 心はじけるストーリーを、一緒に。」と題し、世界中で愛され続ける4つのブランドを代表する作品やキャラクターとともに、冬のみなとみらいを煌めきとトキメキで彩る。ランドマークプラザ1階のサカタのタネ ガーデンスクエアに登場するのは、ディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズの4つの世界を表現した「SPARK TREE」。■【埼玉県】東武動物公園ウインターイルミネーション 2024-2025埼玉県の東武動物公園で開催される「ウインターイルミネーション2024-2025」は、ダイナミックなLEDビジョンと音楽に連動した幻想的なイルミネーションショーが特色。開催15周年を迎える2024年度は、桜色に輝くソメイヨシノや動物型LED「ランタンイルミネーション」、造花でできた動物オブジェ「フラワートピアリー」のライトアップなどが行われる。また今年度は、デジタル制御を導入した「イルミネーションマッピングエリア」や、6人組2.5次元タレントグループ「シクフォニ」とのコラボ企画も展開され、新曲「Genesix」を使用した光のショーが見どころ。音楽・光・映像が融合した大迫力のショー演出をはじめ、動物園や遊園地、コラボレーションイルミ企画など、動物園ならではのイルミネーションが楽しめる。■プロジェクションマッピング・映像イルミ■【千葉県】Lights of Nature (ライツ・オブ・ネイチャー)シャンパンゴールドに輝く約14万球のLEDが駅前空間を華やかに演出する、柏の葉キャンパス駅周辺のイルミネーション。駅から徒歩0分の場所で実施されるので、学校帰りや仕事帰りに気軽に立ち寄れる。毎年大人気の「天使の羽のフォトスポット」は今年度も設置。さらに、スマートフォンで簡単にLEDの3Dマッピングができる「Twinkly」が新登場する。■【愛知県】Towers×Gatetower Christmas 2024 (タワーズ×ゲートタワークリスマス2024)「The Wonder Gift of Christmas」をテーマに、2024年も名古屋地区最大級のクリスマスツリーが登場。鮮やかな赤いリボンをまといひときわ輝きを放つツリーは、クリスマスギフトを贈る「楽しさ」や「喜び」といった幸せな気持ちを表現。新しく設置された大型デジタルサイネージ「リニアGATEビジョン」とツリーを飾る光の回廊が連動することで、会場全体に光の驚きと感動を描く。点灯時間は7時〜23時で、17時以降は毎時0分、20分、40分に約4分間のショータイムがある(最終は22時40分〜)。■【大阪府】なんば光旅 なんばパークス サウス2024年で13回目を迎える、なんばエリアを華やかに彩るイルミネーションイベント。今シーズンはなんばパークス南側壁面に、空に舞い上がる幻想的なランタンのプロジェクションマッピングが初出現するほか、街区内のイルミネーションも拡大。約100万球のイルミネーションがなんばエリア各所を彩り、観覧無料で楽しめるのは魅力だ。なんばパークス南隣に誕生した新街区「なんばパークス サウス」(センタラグランドホテル大阪・ホテル京阪なんばグランデ・パークスサウススクエア)では、「サウスの玄関」を表現したアーチや「なんばパークス サウス」のイメージカラーである、ゴールドに輝く木々など約45万球の光がゴージャスな空間を演出し、きらびやかな光で来訪者を迎える。