¡Ú¤ªÇº¤ßÁêÃÌÏ¢ºÜ¡§¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡¦Åì¥Ö¥¯¥í¤Î¡Ø¤³¤ï¤¤¤â¤ó¤Ê¤·¡Ù¡Û¡Ö¿Í´Ö¤Ï¡Ø±¢¡Ù¤È¡ØÍÛ¡Ù¤À¤±¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ËÍ¤Î¤¢¤½¤³¤Ï¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡ØÍÛÉô¡Ù¤Ç¤¹¤·¤Í¡×¡×
»À¤¤¤â´Å¤¤¤â³ú¤ßÊ¬¤±¤¿¸É¹â¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦Åì¥Ö¥¯¥í¡Ê¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡Ë¤Î¤ªÇº¤ßÁêÃÌÏ¢ºÜ¡Ö¤µ¤é¤Ð¤ªÇº¤ß¡ª¡¡Åì¥Ö¥¯¥í¤Î¡Ø¤³¤ï¤¤¤â¤ó¤Ê¤·¡Ù¡×¡£
Îø¤Î¤ªÇº¤ß¡¢»Å»ö¤Î¤ªÇº¤ß¡¢Æü¾ï¤Î¤Õ¤È¤·¤¿¤ªÇº¤ß¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤Î¤ªÇº¤ß......¤Þ¤Ç¡¢ÅìÀ¾ÆîËÌ¿¹ÍåËü¾Ý¡¢¤É¤ó¤ÊÇº¤ß¤âÅì¥Ö¥¯¥í¤¬¥º¥Ð¥Ã¤È²ò·è!!
¡Ú²èÁü¡ÛÅì¥Ö¥¯¥í¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¤â¶²¤í¤·¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·
¢£¡ÖËÍ¤Ï¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ë´ñÀ×¤òµá¤á¤Æ¤ë¡×
¡Ú¤ªÇº¤ßNo.31¡ÛÅì¥Ö¥¯¥í¤µ¤ó¤Ï½÷À¤È¤ÎÌë¤Î±Ä¤ß¤Ë²¿¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
39ºÐ¤Îº£¡¢¤½¤·¤Æ20Âå¤ä30Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤É¡¢ºÐ¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÃËÀ¤¬»×¤¦¤³¤È¤ä´¶¤¸¤ë¤³¤È¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¤Î¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
Áê¼ê¤Ëµá¤á¤ë¤â¤Î¤ä¼«Ê¬¤Î¿´¤â¤Á¤Ê¤É¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ÚPN:¤µ¤é¤À¤Ð¡¼¡¦45ºÐ¡¦¥Ñ¡¼¥È¡Û
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡½¡½Ìë¤Î±Ä¤ß¤Ë²¿¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¤½¤éºÇ½é¤ÏÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½é¤á¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤é¥Ù¥Ã¥É¤ËÆþ¤Ã¤¿¸å¤ËÁê¼ê¤¬¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤ò¤¹¤ë¤ó¤«¡£¤½¤ì¤¬¸«¤¿¤¤¡£2²óÌÜ¡¢3²óÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¤´Êô»ÅÀº¿À¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ö¤Þ¤¿¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤ä¤«¤é¡¢ËÍ¤¬Ëþ¤¿¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤Ï»×¤ï¤ó¡£Áê¼ê¤òËþÂ¤µ¤»¤¿¤¤¡¢¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥ê¥Ô¡¼¥ÈÎ¨¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤«¡£
ÀÎ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡Ö¤É¤¦¤»Â¾¤Ë½÷¤ª¤ë¤ó¤ä¤í¤¦¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«¡¢ºÇ¶á¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¸º¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢Ï¢Íí¤¬Íè¤¿¤é¤Á¤ã¤ó¤ÈÊÖ¤¹¤·¡¢¤³¤Ã¤Á¤«¤éÁê¼ê¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥Ö¥¯¥í¥ê¥¹¥È¤¬¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÀÎ¤Ï¤³¤Î»Ò¤Ê¤é¤¤¤±¤ë¤ä¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¦Í¥Àè½ç°Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ï¤â¤¦¤É¤ì¤°¤é¤¤²ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÊªÍýÅª¤Ê´Ö³Ö¤Ç¤¹¤Í¡£¥é¥¤¥ó¤ÎÍúÎò¤ò¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¡¢¥·¥ã¡¼¥·¥ã¡¼¤Ã¤Æ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¡¢¥Ó¥¿¤Ã¤ÆÌÜ²¡¤·¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¤ÃÏÆ»¤Êºî¶È¤Ç¤¹¤è¡£
¤¿¤À¡¢´¨¤¤µ¨Àá¤Ï¤³¤Î»Ò¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦·¹¸þ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£µ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄù¤Þ¤ê¶ñ¹ç¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ó¤«¤Ê¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤â¥Ù¥¹¥È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ë½Ü¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤·¤Æ¡¢µ¨Àá¤´¤È¤Ë²óÍ·¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤Ê¤ó¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ã¤Æ¡¢¸ß¤¤¤ÎÍø³²´Ø·¸¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Èà»á¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤Ä¤Ê¤®¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢¿´¤Î½ý¤òÌþ¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¥¦¥£¥ó¥¦¥£¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤É¤ó¤Ê»Ò¤Ç¤â¥¦¥¨¥ë¥«¥à¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Öº£Ìë¤Ï¤´ÈÓ¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¡×¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈËÍ¤Ë¤ÏÄÌÍÑ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¶ñÂÎÅª¤ËÁê¼ê¤Ëµá¤á¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¥»¥Ã¥¯¥¹¤ÇÁê¼ê¤Ëµá¤á¤ë¤Î¤Ï¥®¥ã¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ËÍ¤Ï¥³¥ó¥Ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ë½÷À¤Î¤³¤È¤ò¤è¡¼¤¯´Ñ»¡¤·¤Æ¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È´èÄ¥¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤ë»Ñ¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦»Ñ¤ò¸«¤ì¤ë¤Î¤ÏºÇ½é¤À¤±¤ä¤«¤é¡£
¤½¤¦¤¤¤¦»Ò¤È¤¤¤¶¥»¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤È¤¤Î¡¢¤µ¤Ã¤¤Þ¤Ç¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¨¤¨¡£¤³¤ó¤ÊÉ½¾ð¤¹¤ë¤ó¤ä¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤µ¤é¤Ë¤¤¤¦¤È1²óÌÜ¤Î¥»¥Ã¥¯¥¹¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢²¿²ó¤â¤·¤¿¸å¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë»Ñ¤â¤¨¤¨¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î»Ò¤Î²È¤Ë¤ª¤ë¤È¤¤Ë¡¢ÂðµÞÊØ¤¬Íè¤¿¤È¤¤ÎÂÐ±þ¤ò¸«¤Æ¡Ö¤³¤Î»Ò¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Î³°ÌÌ¤Ê¤ó¤ä¡×¤Ã¤Æ¶½Ê³¤Ç¤¤ë¡£¥Þ¥ó¥Í¥ê²½¤·¤Æ¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¡¢Îø¿Í¤ò¼«Ê¬¤ÎÍ§Ã£¤Ë²ñ¤ï¤»¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤»Ñ¤¬¸«¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½¥Ö¥¯¥í¤Ï°ÛÀ¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¸«¤Þ¤¹¤è¤½¤é¡£¥»¥Ã¥¯¥¹¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤«¤é¤Í¡£ËÍ¤È¥»¥Õ¥ì¤Ï¿´¤Î·ä´Ö¤òËä¤á¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Îø¿Í¤è¤ê¤âÑ³¤¤´Ø·¸¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤ÇÉÕ¤¹ç¤¦¤è¤ê¤â´ñÀ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥ï¥ó¥Ê¥¤¥È¤À¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç±¿Ì¿¡£ËÍ¤Ï¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ë´ñÀ×¤òµá¤á¤Æ¤ë¤ó¤«¤â¤·¤ì¤ó¤Í¡£
¢£¡Ö¿Í´Ö¤Ï¡Ö±£¡×¤È¡ÖÍÛ¡×¤ÎÆó¤Ä¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡Ú¤ªÇº¤ßNo.32¡Û»ä¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Þ¤ï¤ê¤Ë¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢½ÐÍè¤ë¤À¤±ÌÌÇò¤¤¥È¡¼¥¯¤ò¤·¤è¤¦¤È¾ï¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤«¡¢¡Ö·¯¤Î¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ï¤¤¤Ä¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡×¤Ê¤É¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÀµÄ¾¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢1¿Í¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÀ³Ê¤¬Å¾¤¸¤Æ°ÛÀ¤È¤âÍ§Ã£¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ï¤Þ¤ÀÌ¤·Ð¸³¤À¤·¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£1¿Í¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤½¤ó¤Ê½÷À¤â¥¢¥ê¤Ç¤¹¤«¡©¡ÚPN:À£¥É¥¥¥Ö¡¦19ºÐ¡¦½÷À¡¦³ØÀ¸¡Û
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡½¡½¤¤¤Ä¤â¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤ë½÷À¤«¤é¤Î¼ÁÌä¡£
¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎAP¤µ¤ó¤ËÂ¿¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤ä¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¼«Ê¬¤¬¤·¤ó¤É¤¤¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤½¤·¤Æ¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÌµÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ã¤Æ¡¢Â¿Ê¬¼þ°Ï¤Ë¤â¤Ð¤ì¤Æ¤ó¤Î¤ä¤í¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Í§Ã£¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¡£
¤Þ¤À19ºÐ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ÎÀè¤Þ¤À¤Þ¤À¸òÍ§´Ø·¸¤Ï¤¬¹¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£º£¤Þ¤ÇÌµÍý¤·¤Æ¥¯¥é¥¹¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤è¤¦¤È¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Î»Ò¤È¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬³Ú¤ä¤ó¡£¼Â¤Ï¼«Ê¬¤Ï¤³¤Ã¤Á¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤ó¤ä¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
³Ø¹»¤È¤¤¤¦¶¹¤¤¼Ò²ñ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾å¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤«¤é·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼Â¤Ï¤½¤ó¤Ê¼þ¤ê¤ÎÌÜ¤Ê¤ó¤«µ¤¤Ë¤»¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤É¤³¤Ë¤¤¤è¤¦¤È¼«Ê¬¤Ï¼«Ê¬¡£
¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤Û¤¦¤¬³Ú¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹â¹»¤Îº¢¡¢ÃËÁ°¤ä¤·¥â¥Æ¤½¤¦¤Ê¤ä¤Ä¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤ß¤ó¤Ê¤ÈÍí¤Þ¤ó¤ä¤Ä¤¬¤¤¤Æ¤Í¡£¤½¤¤¤Ä¤Î¤³¤È¡¢½÷»Ò¤Ï¤ß¤ó¤Êµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¸«¤Æ¤ë¿Í¤Ï¸«¤Æ¤ë¡£
¡½¡½¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¤Û¤¦¤¬¥â¥Æ¤ë¡£
ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤â¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÊý¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼«Ê¬¤¬³Ú¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¡£
¡½¡½ÌµÍý¤Ë¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£
¤¤¤Ä¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¤«¤éÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤Ç¡¢¤½¤¦¤ä¤Ê¤¤¤È°Å¤¤¤«¤Ã¤ÆÏÃ¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤Ï±¢¥¥ã¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤¬·ù¤¤¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤Ã¤Æ¡Ö±£¡×¤È¡ÖÍÛ¡×¤ÎÆó¤Ä¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤ä¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÌÀ¤ë¤¯¿¶¤ëÉñ¤¦¾ì½ê¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤È¤¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¿Í´Ö¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤»¤ä¤«¤é¡¢¿ÍÁ°¤ÇÌÀ¤ë¤¤¤È¤³¤Ð¤«¤ê¸«¤»¤Æ¤¿¤é¡¢¤³¤Î¿Í¤ÏÌµÍý¤·¤Æ¤ë¤ó¤ä¤í¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£±¢¤ÈÍÛ¤Ã¤ÆÉ½Î¢°ìÂÎ¤ä¤È»×¤¦¤«¤é¡£
¡½¡½¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¤¢¤½¤³¤ò±¢Éô¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ËÍ¤Î¤¢¤½¤³¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡ÖÍÛÉô¡×¤«¤Ê¡£¤Þ¤¢¡¢¤³¤Î»Ò¤ÏËÜÅö¤Ë¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤¿¤¤¤«¤É¤¦¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢¿Í¤ÈÃý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¢¤«¤ó¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î»Ò¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÏÃ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡½¡½¤½¤¦¤¹¤ë¤È¼þ°Ï¤Î¿®Íê¤âÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
Ëè²óÆ±¤¸È¿±þ¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¤³¤Î»Ò¤¤¤Þ¤¤¤Á¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ø¤ó¤Ê¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¡£¥»¥Ã¥¯¥¹¤âËè²óÆ±¤¸È¿±þ¤µ¤ì¤¿¤é¤¤¤ä¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤»¤ä¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¿Í¤ÈÏÃ¤¹¤È¤¤Ï¡¢¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤¨¤¨¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¤·¤Ã¤«¤êÁê¼ê¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¢¤²¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¤â¤Ã¤È³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤ò¸«¤Æ¤ë¿Í¤¬¤¤Ã¤È¤É¤³¤«¤Ë¤ª¤ë¤ä¤í¤¦¤·¡£
¡üÅì¥Ö¥¯¥í
1985Ç¯10·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÂçºåÉÜ°ñÌÚ»Ô½Ð¿È¡¡
¡»2008Ç¯¤Ë¸½ºß¤ÎÁêÊý¤Ç¤¢¤ë¿¹ÅÄÅ¯Ìð¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ø¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡Ù¤ò·ëÀ®¡£2017Ç¯¤ËËÜÌ¾¤ÎÅì¸ýµ¹Î´¤«¤é¸½ºß¤Î·ÝÌ¾¤Ç¤¢¤ëÅì¥Ö¥¯¥í¤Ë²þÌ¾¤·¤¿¡£·ÝÇ½³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤â´Þ¤áÂ¿¤¯¤ÎÉâ¤Ì¾¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¿¡£
¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷Official Youtube Channel¡Ù
¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡¿¥¥ó¥Þ¥µ¥¿¥«