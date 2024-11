CRAVITY、ニューシングル「FIND THE ORBIT」トラックマップを公開…メンバーが作詞作曲に参加

CRAVITYが、新しい旅に出る若者の挑戦の歌を歌う。所属事務所STARSHIPエンターテインメントは昨日(14日)、CRAVITYのシングル「FIND THE ORBIT」のトラックマップを公開した。公開されたトラックマップによると、今回のアルバムには最初のトラック「Now or Never」をはじめ、「Secret」「Horizon」まで全3曲が収録される。今回のアルバムも、セリムとアレンがタイトル曲「Now or Never」と収録曲「Horizon」の作詞に参加し、彼らだけの青春の物語を込め、ニューアルバムへの期待を高めた。ウビンは、最後のトラック「Horizon」の作曲と作詞に参加し、より一層成長した音楽を披露する予定だ。

彼らは同アルバムを通じて、ユニークな魅力で彼らの宇宙に引き入れるという意味を伝えると共に、メンバーが一つになった時、完璧なバランスを取って存在感を知らせる。特に、トラックマップには芝生の上に浮かんでいる太陽を中心に、軌道の形のアートワークが写っており、彼らが今回のアルバムを通じてどんな話を聞かせてくれるのか、好奇心を刺激する。ニューアルバム「FIND THE ORBIT」は、青春の色々な断面を描いてきた彼らの新しい旅程の延長線だ。彼らが果たして収録曲にどんなコンセプトとメッセージを込めたのか、世界中のファンから関心が高まっている。「FIND THE ORBIT」は前作「EVERSHINE」以来、約10ヶ月ぶりに披露するアルバムだ。最近、カミングスーンフォトとコンセプトフィルムを通じて、新しい青春の軌道を探していく旅程を盛り込み、視線を奪った。タイムコンパスには「CHRONO-FILM」をはじめ、ハイライトメドレー、ミュージックビデオの予告映像など、豊かなコンテンツの公開を予告し、反響を呼んだ。「FIND THE ORBIT」は12月5日午後6時、各音楽配信サイトを通じて発売される。