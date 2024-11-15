¥¢¥È¥é¥¹¡Ø¿¿¡¦½÷¿ÀÅ¾À¸V Vengeance¡Ù¡¢À½ÉÊÈÇ¤Ø¥×¥ì¥¤¥Ç¡¼¥¿¤ò°ú¤·Ñ¤²¤ëÌµÎÁÂÎ¸³ÈÇ¤¬ÇÛ¿®³«»Ï
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥È¥é¥¹¤Ï¡¢È¯ÇäÃæ¤ÎRPG¡Ø¿¿¡¦½÷¿ÀÅ¾À¸¹ Vengeance¡Ù¡ÊNintendo Switch¡¢PS5¡¢PS4¡¢Xbox One¡¢Xbox Series X/S¡¢Steam¡¢Windows¡Ë¤«¤éÂÎ¸³ÈÇ¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¿¿¡¦½÷¿ÀÅ¾À¸V Vengeance¡Ù¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Â¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ëËÜºî¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢PS5¤ÈSteam¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Æ¡¢ÌµÎÁÂÎ¸³ÈÇ¤ÎÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£ËÜÂÎ¸³ÈÇ¤Ç¤Ï¥²¡¼¥à½øÈ×¤Î¹Âç¤Ê¥¨¥ê¥¢¤òÃµº÷¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤¤ÎÍ×ÁÇ¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÎ¸³ÈÇ¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤¿¥»¡¼¥Ö¥Ç¡¼¥¿¤ÏÀ½ÉÊÈÇ¤Ç¤â°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£
¢¨ÂÎ¸³ÈÇ¤ÎÈÏ°Ï¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¸å¤â¡¢¤³¤Î¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¤Æ¥ì¥Ù¥ë¾å¤²¤ä¥µ¥Ö¥¯¥¨¥¹¥È¹¶Î¬¤ò¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Î30¡ó¥ª¥Õ¥»¡¼¥ë¤¬¡¢PS Store¤Ç11·î22Æü¤Þ¤Ç¡¢¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼e¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï11·î21Æü¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼e¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÏÌµÎÁÂÎ¸³ÈÇ¤ÎÇÛ¿®¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¡Ø¿¿¡¦½÷¿ÀÅ¾À¸¹ Vengeance¡Ù¤Ï¡¢Nintendo Switch¡¢PS5¡¢PS4¡¢Xbox One¡¢Xbox Series X/S¡¢Steam¡¢Windows¸þ¤±¤ËÈ¯ÇäÃæ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¿¿¡¦½÷¿ÀÅ¾À¸V Vengeance¡Ù¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Â¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ëËÜºî¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢PS5¤ÈSteam¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Æ¡¢ÌµÎÁÂÎ¸³ÈÇ¤ÎÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£ËÜÂÎ¸³ÈÇ¤Ç¤Ï¥²¡¼¥à½øÈ×¤Î¹Âç¤Ê¥¨¥ê¥¢¤òÃµº÷¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤¤ÎÍ×ÁÇ¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÎ¸³ÈÇ¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤¿¥»¡¼¥Ö¥Ç¡¼¥¿¤ÏÀ½ÉÊÈÇ¤Ç¤â°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£
¢¨ÂÎ¸³ÈÇ¤ÎÈÏ°Ï¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¸å¤â¡¢¤³¤Î¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¤Æ¥ì¥Ù¥ë¾å¤²¤ä¥µ¥Ö¥¯¥¨¥¹¥È¹¶Î¬¤ò¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Î30¡ó¥ª¥Õ¥»¡¼¥ë¤¬¡¢PS Store¤Ç11·î22Æü¤Þ¤Ç¡¢¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼e¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï11·î21Æü¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼e¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÏÌµÎÁÂÎ¸³ÈÇ¤ÎÇÛ¿®¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¡Ø¿¿¡¦½÷¿ÀÅ¾À¸¹ Vengeance¡Ù¤Ï¡¢Nintendo Switch¡¢PS5¡¢PS4¡¢Xbox One¡¢Xbox Series X/S¡¢Steam¡¢Windows¸þ¤±¤ËÈ¯ÇäÃæ¡£