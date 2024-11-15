＜個人投資家の予想＞ 11月15日 17時 ＜個人投資家の予想＞ 11月15日 17時

リンクをコピーする みんなの感想は？

■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(3099) 三越伊勢丹 東証プライム

(4255) ＴＨＥＣＯＯ 東証グロース

(5259) ＢＢＤイニシ 東証グロース

(8306) 三菱ＵＦＪ 東証プライム

(3920) アイビーシー 東証スタンダード



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(2146) ＵＴ 東証プライム

(4324) 電通グループ 東証プライム

(3350) メタプラ 東証スタンダード

(5381) Ｍｉｐｏｘ 東証スタンダード

(9229) サンウェルズ 東証プライム





出所：MINKABU PRESS



外部サイト