■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3099) 三越伊勢丹　　 東証プライム
(4255) ＴＨＥＣＯＯ　 東証グロース
(5259) ＢＢＤイニシ　 東証グロース
(8306) 三菱ＵＦＪ　　 東証プライム
(3920) アイビーシー　 東証スタンダード

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(2146) ＵＴ　　　　　 東証プライム
(4324) 電通グループ　 東証プライム
(3350) メタプラ　　　 東証スタンダード
(5381) Ｍｉｐｏｘ　　 東証スタンダード
(9229) サンウェルズ　 東証プライム


出所：MINKABU PRESS