£²ÎØ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¤À¤±¤É£´ÎØ¥Õ¥¡¥ó¤ÏÊ¹¤´·¤ì¤Ê¤¤!?¡¡¥Û¥ó¥À¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¸«¤«¤±¤ë¡ÖHRC¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¡©
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£¥Û¥ó¥À¤Ë¤Ï¡ÖHRC¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¤Î²ñ¼Ò¤¬Â¸ºß¤¹¤ë
¢£¸µ¤ÏÆóÎØÊ¬ÌîÀìÌç¤È¤·¤Æ1982Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿
¢£2022Ç¯¤Ë¥Û¥ó¥À¤Î»ÍÎØÉôÌç¤ÎHRD¤ÈÅý¹ç¤µ¤ì¿·¤¿¤ÊHRC¤È¤·¤ÆºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿
HRC¤Ã¤Æ¤É¤ó¤ÊÁÈ¿¥¡©
¡¡1964Ç¯¤ÎF1½é»²Àï¤è¤ê¡¢60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥Û¥ó¥À¤Ï¡¢2026Ç¯¤ÎF1Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æº£Ç¯2·î¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë¡ÖHRC UK¡×¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£¤³¤ÎHRC UK¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ºî¶È¤ä¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î³«È¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÆüËÜ¤ÎHRC¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤â¤½¤âHRC¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡¡¥Û¥ó¥À¤ª¤è¤Ó¥ì¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï¤´Â¸¤¸¤Î¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢HRC¤È¤Ï1982Ç¯¤Ëºë¶Ì¸©Ä«²â»Ô¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Û¥ó¥À¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¡×¤ÎÎ¬¾Î¤Ç¡¢Ê¸»ú¤É¤ª¤ê¡¢¥Û¥ó¥À¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÆóÎØ¶¥µ»¤Ë¤ª¤±¤ë¥ì¡¼¥¹³èÆ°¤òÅ¸³«¡£¥ï¡¼¥¯¥¹¥Á¡¼¥à¤Î±¿±Ä¤ä¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤Î³«È¯¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥»¥ß¥ï¡¼¥¯¥¹¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥Á¡¼¥à¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âHRC¤Ï¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2022Ç¯¤Ë¥Û¥ó¥À¤Î»ÍÎØ¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿HRD¤ÈÅý¹ç¡£°ÊÍè¡¢ÆóÎØÉôÌç¤Ïºë¶Ì¸©Ä«²â»Ô¡¢»ÍÎØÉôÌç¤Ï2014Ç¯¤ËÆÊÌÚ¸©¤µ¤¯¤é»Ô¤ËHRD Sakura¤È¤·¤Æ³«Àß¤µ¤ì¤¿HRC Sakura¤òµòÅÀ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Î»ÍÎØ¥ì¡¼¥¹¤Î³èÆ°¤ÎÁíËÜ»³¤È¤â¸Æ¤Ù¤ëHRC Sakura¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËF1¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È³«È¯¤ÎÃæ¿õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¿·ÀßÈ÷¤Î¤â¤È¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤¬¶ÈÌ³¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2015Ç¯¤«¤é2021Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÂè4´üF1»²Àï¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¸½ºß¤â¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥ì¡¼¥·¥ó¥°¤ª¤è¤Ó¥¢¥ë¥Õ¥¡¥¿¥¦¥ê¤Î¥Á¡¼¥à¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æµ»½Ñ»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÀ½Â¤¤ä¥Ù¥ó¥Á¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Æ¥¹¥È¡¢¥ì¡¼¥¹¸å¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¼Â»Ü¡£
¡¡¤µ¤é¤ËF1¤Î¥ì¡¼¥¹¥¦¥£¡¼¥¯¤Ë¤Ï¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤È¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯²óÀþ¤Ç·Ò¤¬¤ì¤¿¡È¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥ë¡¼¥à¡É¤Ë¡¢ÀìÌç¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¿¤Á¤¬µÍ¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ä²¹ÅÙ¡¢±¿Æ°¥¨¥Í¥ë¥®¡¼²óÀ¸¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥·¥¹¥È¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤Î´Æ»ë¤ª¤è¤Ó²òÀÏ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÆÊÌÚ¸©¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÁè¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëF1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤Ë¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÀïÎ¬ÌÌ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¡£¤Þ¤µ¤ËHRC Sakura¤ÏF1³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ëÀ»ÃÏ¤È¸Æ¤Ù¤ëÂ¸ºß¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢HRC Sakura¤Ç¤ÏF1¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼GT¤ÎGT500¼ÖÎ¾¤â³«È¯¤ò¼Â»Ü¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼ÖÂÎ¤Î³«È¯¤â¼ê¤¬¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥¢¥È¥ó¥Í¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿É÷Æ¶¥Æ¥¹¥È¤Ç¡¢¥¨¥¢¥í¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¤â¼ÑµÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ËHRC¤Ï¥Û¥ó¥À¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¾ÝÄ§¤Ç¡¢HRC Sakura¤Ï¥Û¥ó¥À¤Î»ÍÎØ¥ì¡¼¥¹³èÆ°¤Î¥³¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£