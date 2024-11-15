°ðÂ¼ÏÂÈþ»á»Ù±ç¤ÎÃÄÂÎ¤¬¡ÖX¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅà·ë¡×¤ËÀ¼ÌÀ¡¡¡ÖÁÈ¿¥Åª¤Ê°ìÀÆÄÌÊó¡×ÁÊ¤¨¤ë
2024Ç¯11·î17ÆüÅê³«É¼¤ÎÊ¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¸µÆôºê»ÔÄ¹¤Î°ðÂ¼ÏÂÈþ»á¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÀ¯¼£ÃÄÂÎ¡Ö¤È¤â¤Ë¤Ä¤¯¤ëÊ¼¸Ë¤ß¤é¤¤¤Î²ñ¡×¤¬11·î14Æü¡¢ÃÄÂÎ¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Åà·ë¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢À¼ÌÀÊ¸¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Öº£¸å¤âµ£Á³¤È¤·¤¿ÂÐ±þ¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¸©ÃÎ»öÁª¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Àè¹Ô¤¹¤ë°ðÂ¼»á¤È¡¢¼º¿¦¤·¤¿ºØÆ£¸µÉ§Á°ÃÎ»ö¤¬ÌÔÄÉ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È³Æ¼Ò¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£14Æü¤Ë¤Ï¡¢¸©Æâ29»Ô¤Î¤¦¤Á22»Ô¤Î»ÔÄ¹¤¬°ðÂ¼»á¤Î»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¡£°ÛÎã¤ÎÅ¸³«¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢°ðÂ¼»á¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÃÄÂÎ¡Ö¤È¤â¤Ë¤Ä¤¯¤ëÊ¼¸Ë¤ß¤é¤¤¤Î²ñ¡×¤¬14Æü¡¢Á°½Ð¤ÎÀ¼ÌÀÊ¸¤òÈ¯É½¡£¡Ö¡Ú¸ø¼°¡Û°ðÂ¼ÏÂÈþ±þ±ç¡Ø¤È¤â¤Ë¤Ò¤ç¤¦¤´¡Ù¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Åà·ë¤µ¤ì¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡Ö³«Àß¤¹¤°¤«¤é¡¢ÅöÊý¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·ÅùX¥ë¡¼¥ë¤ËÈ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤ÆX¤ËÄÌÊó¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ä¡¢¼ÂºÝ¤ËX¤ËÂÐ¤·¤ÆÄÌÊó¤ò¹Ô¤Ã¤¿»Ý¤ÎÊó¹ð¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÁÈ¿¥Åª¤Ê°ìÀÆÄÌÊó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÅöÊý¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Åà·ë¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡×
¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÇX¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¡¢ÊÛ¸î»Î¤ò´Þ¤á¤ÆÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤âÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÄÂÎ¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ê¥Ç¥Þ¤ä°ãË¡¤ÊÈðëîÃæ½ý¤¬SNS¤ÇÈô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬¤¢¤ë¤È¤·¡¢³¹Æ¬±éÀâ¤Ø¤ÎÁË³²¹Ô°Ù¤äË½ÎÏÅª¹Ô°Ù¤Ë¤è¤ëÂáÊá¼Ô¤â¼ÂºÝ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Ø±Ä¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁªµó¤Î¼«Í³¤¬¼é¤é¤ì¡¢¸øÀµ¤ÊÁªµó³èÆ°¤ò¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
ÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤¬¤Ê¤¯¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÅà·ë¤µ¤»¤¿¤ê¡¢¥Ç¥Þ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö·Ù»¡¤ò¤Ï¤¸¤á´Ø·¸µ¡´Ø¤È¤â¤¹¤Ç¤ËÏ¢·È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢º£¸å¤âµ£Á³¤È¤·¤¿ÂÐ±þ¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ÎÊý¿Ë¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£